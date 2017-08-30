Поделись своими пережитыми эмоциями и положи книгу в холодильник.

Что такое буккроссинг? Это движение насчитывающее 1,5 миллиона людей по всему миру. Процесс состоит из простейшего действия, основанного на принципе «прочитай-отдай другому».



В Новокузнецке такая точка уже есть, она находится в арт-сквере. Напомним, что на площади возле цирка 25 августа провели реконструкцию этой зоны книгообмена.

А уже в эти выходные в городе появится ещё один пункт кникообмена. 2 сентября в Новокузнецке состоится открытие новой точки буккроссинга «Арт-холодильник».

«В рамках открытия вас ожидает много, очень много книг, различные мастер-классы, а также замечательная фото зона, посвященная юбилею города Новокузнецка», — сообщали организаторы мероприятия.

Организаторы — добровольцы волонтерского корпуса города Новокузнецка, при Комитете по делам молодежи, при поддержке грантового конкурса «Территория РУСАЛ».

«Мы выиграли грант на установку шести точек книгообмена в Новокузнецке. И планируем до ноября установить их во всех районах города», — рассказала организатор Анастасия Егорова.

Также организаторы добавили, что книги лежат в настоящих холодильниках. Именно они пригодны для долгого хранения, там им не страшен дождь и снег. Более того, каждая книга, попавшая в книгообмен, регистрируется на специальном сайте, где ей присваивают персональный код.



Дата проведения: 2 сентября 2017 года.



Время открытия: 14:00, место сбора — проспект Металлургов 39, в парке возле площади Маяковского.