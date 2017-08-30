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Сотрудник прокуратуры сбил ребёнка в Кемерове: пострадавший в тяжёлом состоянии

Сегодня 10:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kr-gazeta.ru

В Кемерове сотрудник прокуратуры Берёзовского сбил ребёнка. ДТП произошло 29 августа на улице Антипова, 5 в Рудничном районе, сообщает VSE42.Ru

По данным портала, работник прокуратуры на легковом автомобиле «Тойота» сбил ребёнка. Пострадавший получил тяжёлые травмы: переломы и ушибы и находится в больнице.

«На улице Антипова, в районе дома № 5, по предварительным данным, водитель „Тойоты Авенсис“ совершил наезд и травмировал несовершеннолетнего пешехода (мальчика, 2009 года рождения), переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

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