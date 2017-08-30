В Кемерове сотрудник прокуратуры Берёзовского сбил ребёнка. ДТП произошло 29 августа на улице Антипова, 5 в Рудничном районе, сообщает VSE42.Ru

По данным портала, работник прокуратуры на легковом автомобиле «Тойота» сбил ребёнка. Пострадавший получил тяжёлые травмы: переломы и ушибы и находится в больнице.