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В Кемерове сотрудник прокуратуры Берёзовского сбил ребёнка. ДТП произошло 29 августа на улице Антипова, 5 в Рудничном районе, сообщает VSE42.Ru
По данным портала, работник прокуратуры на легковом автомобиле «Тойота» сбил ребёнка. Пострадавший получил тяжёлые травмы: переломы и ушибы и находится в больнице.
«На улице Антипова, в районе дома № 5, по предварительным данным, водитель „Тойоты Авенсис“ совершил наезд и травмировал несовершеннолетнего пешехода (мальчика, 2009 года рождения), переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.
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