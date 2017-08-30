В Новокузнецке продолжается подготовка к отопительному сезону.

Напомним, тепло в дома горожан начнут подавать уже 15 сентября.

«У меня есть личное правило, даже если 15 сентября стоит тепло, мы всё равно начинаем заполнять сети, постепенно. Жители на меня ворчат, что в домах жарко, а мы в эти моменты пытаемся ещё поиграть с сетями, мы их испытываем, смотрим утечки, где задвижка не держит, где сальниковые компенсаторы нужно дорабатывать, и вот в эти моменты, в течение этой недели, чтобы уже как генеральная репетиция перед отопительным периодом, и начинаем работать», — рассказал ТВН Сергей Кузнецов.

Сейчас в городе устраняют порывы на теплосетях. Всего их обнаружили около 30, причём один — на магистральном трубопроводе Центральной ТЭЦ. Сети не выдержали летних испытаний из-за возраста, и сейчас специалисты меняют аварийный участок. Кстати, не исключено, что в Новокузнецке на базе Центральной ТЭЦ может появиться крупный энергокомплекс. Его хотят построить китайцы.