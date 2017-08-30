Протестные настроения по поводу выхода фильма Алексея Учителя «Матильда» докатились до Кузбасса.

Жительница Кемерова обратилась к начальнику департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Ларисе Зауэрвайн с просьбой запретить показ картины в регионе.

Как юрист и специалист в области СМИ, я понимаю, какие далеко идущие последствия могут быть. Как мать и просто человек, наблюдающий нарастающую девальвацию нравственных ценностей в обществе и обесценивание национального наследия в умах особенно молодёжи, я со всей надеждой прошу защитить нас от этой самой настоящей угрозы! — пишет автор.

Далее в своих рассуждениях кемеровчанка ссылается на статью государственного советника по экстремизму, доктора политических наук Игоря Бочарникова. Суть публикации сводится к тому, что представленные в фильме исторические события — ложь и фальсификация реальности. Более того, уверен автор статьи, фильм направлен на разжигание розни по этническому и религиозному признаку.

Самое же мерзкое в «Матильде» — это то, что в постельные сцены вовлечён причисленный Русской Православной церковью к лику святых Николай II. Более того, его роль исполняет известный порноактер Л. Айдингер. Большего оскорбления Русскому Православию нанести было нельзя, — цитирует Бочарникова жительница Кемерова.

Обращение женщины направлено на рассмотрение.

Отметим, премьера «Матильды» запланирована на 25 октября 2017 года. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и её отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II.

Выход фильма стал предметом ожесточённой общественной полемики.