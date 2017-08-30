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Я уже с вами.
Протестные настроения по поводу выхода фильма Алексея Учителя «Матильда» докатились до Кузбасса.
Жительница Кемерова обратилась к начальнику департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Ларисе Зауэрвайн с просьбой запретить показ картины в регионе.
Как юрист и специалист в области СМИ, я понимаю, какие далеко идущие последствия могут быть. Как мать и просто человек, наблюдающий нарастающую девальвацию нравственных ценностей в обществе и обесценивание национального наследия в умах особенно молодёжи, я со всей надеждой прошу защитить нас от этой самой настоящей угрозы! — пишет автор.
Далее в своих рассуждениях кемеровчанка ссылается на статью государственного советника по экстремизму, доктора политических наук Игоря Бочарникова. Суть публикации сводится к тому, что представленные в фильме исторические события — ложь и фальсификация реальности. Более того, уверен автор статьи, фильм направлен на разжигание розни по этническому и религиозному признаку.
Самое же мерзкое в «Матильде» — это то, что в постельные сцены вовлечён причисленный Русской Православной церковью к лику святых Николай II. Более того, его роль исполняет известный порноактер Л. Айдингер. Большего оскорбления Русскому Православию нанести было нельзя, — цитирует Бочарникова жительница Кемерова.
Обращение женщины направлено на рассмотрение.
Отметим, премьера «Матильды» запланирована на 25 октября 2017 года. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и её отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II.
Выход фильма стал предметом ожесточённой общественной полемики.
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Не нравится - не смотри, в конце концов, насильно никто не навязывает.
А этот фильм еще никто не видел...интересно, откуда такая реакция...
Пожалуй, пора подать в суд на ЗАО РПЦ за оскорбление чувств атеистов. Как же достало это мракобесие, скоро вернёмся к сжиганию на кострах, что ли?
Не нравится - не смотри, в конце концов, насильно никто не навязывает.