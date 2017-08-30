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Кемеровчанка попросила чиновников запретить показ скандального фильма

Сегодня 10:51
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nefakt.info

Протестные настроения по поводу выхода фильма Алексея Учителя «Матильда» докатились до Кузбасса.

Жительница Кемерова обратилась к начальнику департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Ларисе Зауэрвайн с просьбой запретить показ картины в регионе.

Как юрист и специалист в области СМИ, я понимаю, какие далеко идущие последствия могут быть. Как мать и просто человек, наблюдающий нарастающую девальвацию нравственных ценностей в обществе и обесценивание национального наследия в умах особенно молодёжи, я со всей надеждой прошу защитить нас от этой самой настоящей угрозы! — пишет автор.

Далее в своих рассуждениях кемеровчанка ссылается на статью государственного советника по экстремизму, доктора политических наук Игоря Бочарникова. Суть публикации сводится к тому, что представленные в фильме исторические события — ложь и фальсификация реальности. Более того, уверен автор статьи, фильм направлен на разжигание розни по этническому и религиозному признаку.

Самое же мерзкое в «Матильде» — это то, что в постельные сцены вовлечён причисленный Русской Православной церковью к лику святых Николай II. Более того, его роль исполняет известный порноактер Л. Айдингер. Большего оскорбления Русскому Православию нанести было нельзя, — цитирует Бочарникова жительница Кемерова.

Обращение женщины направлено на рассмотрение.

Отметим, премьера «Матильды» запланирована на 25 октября 2017 года. В основе сюжета — судьба балерины Матильды Кшесинской и её отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II.

Выход фильма стал предметом ожесточённой общественной полемики.

Комментарии 12
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Местная 8757
10 2
Пожалуй, пора подать в суд на ЗАО РПЦ за оскорбление чувств атеистов. Как же достало это мракобесие, скоро вернёмся к сжиганию на кострах, что ли?
Не нравится - не смотри, в конце концов, насильно никто не навязывает.
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Сергей
3 0
Каждый из нас видит только то. что хочет видеть и слышит лишь то, что бы хотел слышать. Мы смотрим то. что нас волнует, делаем выводы и делимся впечатлениями. Любите жизнь, цените, то что цените и старайтесь сохранить то, что имеете. Фильм красочный, сюжет интересный, но у кого нет желания смотреть, не смотрите. Религия - это личное дело каждого и навязывать её не нужно, она просто есть и у разных народов она своя, как и нравственные ценности.
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Лариса
2 2
Это просто художественный фильм! Пусть даже факты немного искажены. Фильм скорее всего хороший и талантливо поставлен. Уж лучше , чем сериалы, которые смотреть невозможно! Что их не просите запретить?
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Татьяна
3 1
Какая глупость,,,,одна начала,,,другие продолжают,,,ну не нравится-не смотрите. это художественный фильм, теперь этот фильм нужно обязательно посмотреть, что там "такого" что вызвало такие бурные споры. У нас очень много фильмов, которые просто уже достали... про бандитов,убийц и прочий негатив... и никому нет дела до этого.
А этот фильм еще никто не видел...интересно, откуда такая реакция...
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Вячеслав
1 1
Достал этот дурдом.ненравится не смотри! Что за идиотизм навязывать своё мнение.проблем больше нет?
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Ден
2 2
Местная:
Пожалуй, пора подать в суд на ЗАО РПЦ за оскорбление чувств атеистов. Как же достало это мракобесие, скоро вернёмся к сжиганию на кострах, что ли?
Не нравится - не смотри, в конце концов, насильно никто не навязывает.
согласен, всяких оленей не спросили что смотреть а что нет, что за цензура, мне вот пофиг порноактер царя играет или нет, устроили бред
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Андрей
1 0
Не хочет видеть- пусть не смотрит! Нечего решать за всех.
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Ната
1 0
Кого волнуют тараканы в ее голове? Пусть сидит дома и не смотрит. Раздули из мухи слона.
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Сергей
0 0
Я вот ни как не пойму. Этот фильм еще ни кто не видел, а противников тьма. Реально, сериалы сопливые идут, и по сюжету просто затягиваются чтобы неделями показывать ни кого не беспокоят. Вот они то точно не несут ни какой информации. А здесь хоть какая-то история я так понимаю, а ее сейчас именно молодежи и не хватает. Они ее просто не знают. А то, что там с порнофильма актер, так не сказали бы и ни кто бы не знал, или у нас все жители России знают всех порноактеров?)) Кому не нравится смотреть и не смотрите, зачем в этот дурдом с отказами всех пытаться втянуть?
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Саныч
0 1
Какая проплаченная единоровская поповская шмара, будет высказываться за русских людей что им смотреть. Попы и воры-олигархи делают из кровопийцы -царя типа "святого", да засуньте его себе в задний проход и получите кайф. А то что он со шлюхой трахался, от этого уже не отмажется !!!
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Тата
0 0
Просто граммотно спровоцирован ажиотаж вокруг этого фильма, мне кажеться, что этот фильм побъет все рекорды по просмотрам и сборам. И что говорить сейчас о том, чего не видел.Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать- гласит народная мудрость))) И чем громче кричат "запретить", тем больше "хочется"
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