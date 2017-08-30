Выручка РУСАЛа во втором квартале 2017 года увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув 2 467 млн долларов США, при этом выручка за первый и второй кварталы 2017 года выросла до 4 764 млн долларов США по сравнению с 3 896 млн долларов США в первом полугодии 2016 года. Помимо позитивной ценовой динамики на LME (прим. — Лондонская биржа металлов), существенное значение на рост выручки оказала реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС). Во втором квартале 2017 года доля ПДС в общем объеме реализации достигла рекордных 49,2% благодаря расширению продуктовой линейки за счет модернизации производственных мощностей.

По словам генерального директора РУСАЛа Владислава Соловьева, первое полугодие текущего года стало благоприятным для алюминиевой отрасли. Рост мировой экономики привел к увеличению потребления алюминия на 5,7% с начала года, при этом рынок без учета Китая оставался в дефиците, что оказало поддержку цене алюминия на LME. Эти тенденции положительно повлияли на финансовые результаты РУСАЛа в отчетном периоде.