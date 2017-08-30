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Выручка РУСАЛа во втором квартале 2017 года увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, достигнув 2 467 млн долларов США, при этом выручка за первый и второй кварталы 2017 года выросла до 4 764 млн долларов США по сравнению с 3 896 млн долларов США в первом полугодии 2016 года. Помимо позитивной ценовой динамики на LME (прим. — Лондонская биржа металлов), существенное значение на рост выручки оказала реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС). Во втором квартале 2017 года доля ПДС в общем объеме реализации достигла рекордных 49,2% благодаря расширению продуктовой линейки за счет модернизации производственных мощностей.
По словам генерального директора РУСАЛа Владислава Соловьева, первое полугодие текущего года стало благоприятным для алюминиевой отрасли. Рост мировой экономики привел к увеличению потребления алюминия на 5,7% с начала года, при этом рынок без учета Китая оставался в дефиците, что оказало поддержку цене алюминия на LME. Эти тенденции положительно повлияли на финансовые результаты РУСАЛа в отчетном периоде.
«Рост прибыли по итогам I полугодия текущего года будет способствовать еще более активному сокращению долговой нагрузки РУСАЛа, расширению инвестиционной программы, включая производство и НИОКР, для дальнейшего наращивания конкурентного преимущества, прежде всего в создании продукции с добавленной стоимостью, включая уникальные виды сплавов, развитие внутреннего потребления, отвечая на потребности клиентов в различных отраслях — от автомобилестроения и электроники до строительного сектора и потребительских товаров, — добавил представитель РУСАЛа.
Кроме того, в первом полугодии текущего года РУСАЛ достиг серьезных результатов в работе над диверсификацией источников финансирования и улучшением профиля своего кредитного портфеля за счет рефинансирования части долга на существенно более привлекательных условиях. В первом полугодии 2017 года компания успешно привлекла финансирование на международных рынках капитала, осуществив несколько сделок по рефинансированию кредитного портфеля: (1) дебютное размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США с 5-летним сроком погашения и купонной ставкой 5,125% годовых; (2) дебютный транш панда-облигаций на сумму 1 млрд юаней на срок 2+1 лет и купонной ставкой 5,5% годовых, размещенный среди инвесторов на рынке Китая; (3) второй выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США сроком на 6 лет с купонной ставкой 5,3% годовых. Кроме того, компания заключила новое соглашение предэкспортного финансирования на сумму 1,7 млрд долларов США по ставке 3M LIBOR+3% годовых сроком на 5 лет (с началом выплат через 2 года).Компания достигла договоренности со Сбербанком о перенесении окончательного срока погашения по кредитам под залог акций «Норильского никеля» на 2024 год, снижении процентной маржи с 4,75 до 3,75% и приведении финансовых ковенант преимущественно в соответствие с новым соглашением предэкспортного финансирования.
Прогноз развития алюминиевой отрасли на второе полугодие текущего года остается положительным. Потребление алюминия продолжит расти, достигнув 5,9% по итогам 2017 года. Основное внимание сейчас направлено на Китай, где недавно правительством было объявлено о закрытии ряда мощностей, что уже в этом году может привести к расширению дефицита на мировом рынке до почти 1 млн тонн".
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