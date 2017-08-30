Новокузнечанин высказал свои идеи по благоустройству Куйбышевского района.

Предложение Антон С. опубликовал на сайте гражданских инициатив. Новокузнечанин напомнил, что 2018 год объявили годом Куйбышевского района.

«Предлагаю в качестве возможного варианта благоустройства общественного пространства в 2018 году <…> пруд и прилегающую территорию у ДК Дзержинского, площадь общественных мероприятий и территорию недостроенной церкви в Куйбышевском районе», — написал новокузнечанин.

По словам главы района Михаила Маренова, идеи горожанина в администрации рассмотрели.

«Все перечисленные в Вашей гражданской инициативе мероприятия уже рассматриваются как объекты благоустройства в год Куйбышевского района. При наличии должного финансирования мероприятия по очистке пруда в парке у ДК им. Дзержинского, ремонту фасада здания, благоустройства площади общественных мероприятий района будут выполнены в полном объёме», — ответил Антону С. глава Куйбышева.

В 2018 году в Куйбышевском районе особое внимание уделят частному сектору, рассказал ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Также отремонтируют мост на Горноспасательной.