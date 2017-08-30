Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

Власти рассказали, как преобразится Куйбышевский район

Сегодня 10:59
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
"Живой журнал"

Новокузнечанин высказал свои идеи по благоустройству Куйбышевского района.

Предложение Антон С. опубликовал на сайте гражданских инициатив. Новокузнечанин напомнил, что 2018 год объявили годом Куйбышевского района.

«Предлагаю в качестве возможного варианта благоустройства общественного пространства в 2018 году <…> пруд и прилегающую территорию у ДК Дзержинского, площадь общественных мероприятий и территорию недостроенной церкви в Куйбышевском районе», — написал новокузнечанин.

По словам главы района Михаила Маренова, идеи горожанина в администрации рассмотрели.

«Все перечисленные в Вашей гражданской инициативе мероприятия уже рассматриваются как объекты благоустройства в год Куйбышевского района. При наличии должного финансирования мероприятия по очистке пруда в парке у ДК им. Дзержинского, ремонту фасада здания, благоустройства площади общественных мероприятий района будут выполнены в полном объёме», — ответил Антону С. глава Куйбышева.

В 2018 году в Куйбышевском районе особое внимание уделят частному сектору, рассказал ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Также отремонтируют мост на Горноспасательной.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Местная 8757
6 0
Пусть мэр обяжет ЗАО РПЦ достроить наконец-то свой храм, или снести его и вернуть землю во владение городу.
ответить
аватар
*
3 3
Местная:
Пусть мэр обяжет ЗАО РПЦ достроить наконец-то свой храм, или снести его и вернуть землю во владение городу.
Обязать РПЦ?

Да РЦП уже само может обязать кого угодно сделать что угодно.
Под них даже перзидент прогибается.
А еакой-то там мэришка им ваще не указ.
ответить
аватар
Серый
0 0
Самое главное предложение в ответе мэра: "При наличии должного финансирования". Вот и считай!!!
ответить
аватар
Рома
0 0
Убрать лужу возле дома пер.Крестовский 1 и за асвальтировать дорогу.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ