Активисты «Молодёжного кадрового резерва» партии Справедливая Россия проводят опрос среди молодёжи.

Представители организации выйдут на улицы города и спросят молодых людей об отношении к выборам. Акция получила название «Молодёжь — в политику!». Её планируют провести во всех районах города.

«Опрос мы проведём в Заводском, Новоильинском, Центральном, Куйбышевском районах. Акция в Кузнецком и Орджоникидзевском районах пока под вопросом, поскольку там 10 сентября пройдут выборы. И мы должны соблюдать законодательство в этом вопросе», — рассказала член «Молодёжного кадрового резерва» Анастасия Кольцова.

Также организаторы акции «Молодёжь — в политику!» отметили, что в опросе примут участие горожане от 18 до 35 лет. Главной темой акции станут выборы 10 сентября 2017.

Респонденты ответят на вопросы об отношении к выборам. В ходе анкетирования спросят, ходит ли молодежь на выборы, принимает ли участие в политической жизни, привлекает ли их карьера политика.

«Если ты молодой, активный и тебе не безразлична судьба России, присоединяйся к нам для проведения соцопроса. От тебя требуется только твоё присутствие», — добавили активисты «Молодёжного кадрового резерва».

Телефон для связи: 8 904 379 27 69.

Опрос пройдёт 3 сентября в местах массового скопления молодёжи.