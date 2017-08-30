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Новокузнецкую молодёжь спросят об отношении к выборам

Сегодня 11:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Msg-spb.ru

Активисты «Молодёжного кадрового резерва» партии Справедливая Россия проводят опрос среди молодёжи.

Представители организации выйдут на улицы города и спросят молодых людей об отношении к выборам. Акция получила название «Молодёжь — в политику!». Её планируют провести во всех районах города.

«Опрос мы проведём в Заводском, Новоильинском, Центральном, Куйбышевском районах. Акция в Кузнецком и Орджоникидзевском районах пока под вопросом, поскольку там 10 сентября пройдут выборы. И мы должны соблюдать законодательство в этом вопросе», — рассказала член «Молодёжного кадрового резерва» Анастасия Кольцова.

Также организаторы акции «Молодёжь — в политику!» отметили, что в опросе примут участие горожане от 18 до 35 лет. Главной темой акции станут выборы 10 сентября 2017.

Респонденты ответят на вопросы об отношении к выборам. В ходе анкетирования спросят, ходит ли молодежь на выборы, принимает ли участие в политической жизни, привлекает ли их карьера политика.

«Если ты молодой, активный и тебе не безразлична судьба России, присоединяйся к нам для проведения соцопроса. От тебя требуется только твоё присутствие», — добавили активисты «Молодёжного кадрового резерва».

Телефон для связи: 8 904 379 27 69.

Опрос пройдёт 3 сентября в местах массового скопления молодёжи.

Комментарии 3
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Гоша
4 0
Отношение к выборам можно высказать одной маленькой фразой:"Не верю!"
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*
11 0
"...Опрос пройдёт ... в местах массового скопления молодёжи..."

Прямо в пивнушках что-ли?
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Василий
5 0
"...Опрос пройдёт ... в местах массового скопления молодёжи..."

Прямо в пивнушках что-ли?
Вернее в местах массового захоронения.
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