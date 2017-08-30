В августе существенно подешевеют продукты.

Снижение цен может составить 0,3 процента — впервые за всю историю. Об этом пишут «Известия» с ссылкой на опрошенных экспертов.

Грядущее падение цен специалисты связывают с очередным рекордом по урожаю зерновых в России. По оценкам агроэкспертов, в 2017 году будет собрано порядка 120−130 миллионов тонн зерна (в прошлом году 121 миллион тонн).

Высокий урожай зерновых способен снизить цены на хлеб, макаронные изделия и крупы и повлиять на общий показатель инфляции.

По данным Минсельхоза на 28 августа, уже намолочено 90,5 миллиона тонн зерна против 89,3 миллиона тонн за аналогичный период 2016 года. При этом зерновые убраны только с 25,3 миллиона гектаров, тогда как годом ранее — с 30,9 миллиона гектаров. Средняя урожайность заметно выросла и достигла 35,8 ц/га против 28,9 ц/га годом ранее.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о снижении цен на некоторые продукты в Новокузнецке.