«Первый канал» продолжает удивлять зрителей переменами.

Эфир «Жди меня» покинет Александр Галибин, утверждают источники «РБК». Это связано с внутренней политикой в телекомпании ВИD. По словам самого ведущего, о том, что контракт с ним не продлят, он узнал из телефонного звонка. Кто говорил, Галибин не уточнил.

Вторая ведущая «Жди меня», Ксения Алфёрова, информацию изданию не подтвердила. Главный редактор программы также не рассказала ничего конкретного.

Александр Галибин же планирует снимать кино и ставить спектакли.

На «Первом канале» этим летом поменялось многое. Андрей Малахов ушёл на «Россию-1». Также канал покинул Александр Олешко. Закрыли передачи «Наедине со всеми» и «Пока все дома».

Появлялась информация о закрытии «Модного приговора», «Давай поженимся», «Первой студии» и «Контрольной закупки». Но телеканал заявил, что это утка.