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Я уже с вами.
Специалисты объяснили, с чем связан синдром дефицита внимания и гиперактивности у людей.
Причина кроется в особенностях структуры мозга. Такие результаты получили учёные из Нидерландов. Выводы исследования опубликовало издание Quartz, сообщает mel.fm.
Исследователи проанализировали снимки мозга 1713 пациентов, у которых диагностировали синдром, и 1529 абсолютно здоровых человек. В эксперименте приняли участие люди от четырёх до 63 лет.
Специалисты изучили семь участков мозга и обнаружили, что пять из них выглядят меньше на снимках мозга у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Эти участки отвечают за контролирование эмоций, проблемы эмоционального восприятия и осознание мотивации. Отличия структуры мозга у гиперактивных детей были заметнее, чем у гиперактивных взрослых.
Таким образом, считают авторы исследования, причиной синдрома можно считать нарушение работы мозга. Учёные уверены: их работа поможет преодолеть предрассудки, согласно которым гиперактивность — это результат плохого воспитания.
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