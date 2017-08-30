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Учёные назвали причину гиперактивности у детей

Сегодня 12:20
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kansascitydoulas.com

Специалисты объяснили, с чем связан синдром дефицита внимания и гиперактивности у людей.

Причина кроется в особенностях структуры мозга. Такие результаты получили учёные из Нидерландов. Выводы исследования опубликовало издание Quartz, сообщает mel.fm.

Исследователи проанализировали снимки мозга 1713 пациентов, у которых диагностировали синдром, и 1529 абсолютно здоровых человек. В эксперименте приняли участие люди от четырёх до 63 лет.

Специалисты изучили семь участков мозга и обнаружили, что пять из них выглядят меньше на снимках мозга у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Эти участки отвечают за контролирование эмоций, проблемы эмоционального восприятия и осознание мотивации. Отличия структуры мозга у гиперактивных детей были заметнее, чем у гиперактивных взрослых.

Таким образом, считают авторы исследования, причиной синдрома можно считать нарушение работы мозга. Учёные уверены: их работа поможет преодолеть предрассудки, согласно которым гиперактивность — это результат плохого воспитания.

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