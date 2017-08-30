В ведомстве рассказали, что нужно знать, покупая портфель и учебники.

«Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, предъявляются требования к весу и шрифтовому оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития зрительного и общего утомления», — рассказали в ведомстве.

Особое внимание необходимо уделять учебникам для младших школьников. Это связано с возрастными особенностями зрения и нервной системы.

Учебная литература должна соответствовать нормам и отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья школьника.

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

для учащихся 1 — 2-х классов — не более 1,5 кг ;

; 3 — 4-х классов — не более 2 кг ;

; 5 — 6-х классов — не более 2,5 кг ;

; 7 — 8-х классов — не более 3,5 кг ;

; 9 — 11-х классов — не более 4,0 кг .

Также представители Роспотребнадзора отмечают, что сейчас актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки. Поэтому выбор школьного рюкзака — дело ответственное.

Во-первых, при выборе ранца необходимо ориентироваться на возрастную категорию ребёнка. Каждое изделие должно содержать маркировку с информацией о возрасте пользователя.

Вес портфеля без принадлежностей не должен превышать:

700 грамм — для младших школьников

— для младших школьников 1000 грамм — для учащихся средник и старших классов.

Желательно наличие формоустойчивой спинки, обеспечивающей полное прилегание ранца к спине и равномерное распределение веса.

В Роспотребнадзоре напомнили, что есть требования и к размеру школьного рюкзака:

длина ( высота) — 300 — 360 мм ,

высота) — 300 — , высота передней стенки — 220 — 260 мм ,

, ширина — 60 — 100 мм ,

, длина плечевого ремня — не менее 600 — 700 мм ,

, ширина плечевого ремня в верхней части ( на протяжении 400 — 450 мм ) — не менее 35 — 40 мм .

Чтобы определить оптимальный размер ранца для ребёнка, необходимо пользоваться пропорцией 1:10. Вес ранца не должен превышать одну десятую часть от общего веса школьника.

«Ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки», — напомнили в ведомстве.

Желаем успехов в выборе учебных изданий и ученических портфелей!