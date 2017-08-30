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Я уже с вами.
В ведомстве рассказали, что нужно знать, покупая портфель и учебники.
«Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, предъявляются требования к весу и шрифтовому оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития зрительного и общего утомления», — рассказали в ведомстве.
Особое внимание необходимо уделять учебникам для младших школьников. Это связано с возрастными особенностями зрения и нервной системы.
Учебная литература должна соответствовать нормам и отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья школьника.
Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:
Также представители Роспотребнадзора отмечают, что сейчас актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки. Поэтому выбор школьного рюкзака — дело ответственное.
Во-первых, при выборе ранца необходимо ориентироваться на возрастную категорию ребёнка. Каждое изделие должно содержать маркировку с информацией о возрасте пользователя.
Вес портфеля без принадлежностей не должен превышать:
Желательно наличие формоустойчивой спинки, обеспечивающей полное прилегание ранца к спине и равномерное распределение веса.
В Роспотребнадзоре напомнили, что есть требования и к размеру школьного рюкзака:
Чтобы определить оптимальный размер ранца для ребёнка, необходимо пользоваться пропорцией 1:10. Вес ранца не должен превышать одну десятую часть от общего веса школьника.
«Ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки», — напомнили в ведомстве.
Желаем успехов в выборе учебных изданий и ученических портфелей!
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