Вопрос о разделе квартиры является самым злободневным для семейных пар, находящихся в процессе развода.

В России при заключении брака многие молодожёны и не слышать не хотят о каких-то там брачных договорах, хотя именно его заключение, как уверяют юристы, избавит от множества проблем при разводе.

Мирно договориться о разделе имущества россиянам при расторжении брака удается крайне редко — в 90% случаев такие дела рассматриваются в суде.

Но есть и другие способы защиты, чтобы в случае развода не остаться без квартиры. Первый способ — это оформление договора купли-продажи недвижимости в долевую собственность. При разводе супруги или сожители получают имущество пополам.

Второй способ — оформление документов на одного из супругов. Тогда при разделе имущества муж/жена получат по половине, а при незарегистрированном браке партнер останется без ничего.

Третий способ — документы на недвижимость оформляются сразу на двух партнеров/супругов, однако при решении любых вопросов с жильем присутствие обоих обязательно.

Как сообщает fontanka.ru, людям, живущим без штампа в паспорте, лучше всего либо оформлять недвижимость в долевую собственность, либо писать расписки о том, что на приобретение такой-то недвижимости партнером получена некая сумма. Например, если квартира приобретена в ипотеку, то судьи без этих расписок не будут разбираться, кто, когда и сколько вносил платежей в банк.

Если деньги на покупку недвижимости дают одни из родителей молодожёнов, то приобретаемое жильё станет совместно нажитым имуществом супругов. В этом случае лучше оформлять квартиру на родителей, а они уже могут оформить дарственную только на своего ребёнка. Тогда при разводе второй супруг не сможет претендовать на жилплощадь.

Юристы отмечают, что имущество полученное в наследство и при дарении не будет являться совместно нажитым.

Еще одна сложность, с которой сталкиваются пары, решившие развестись, — непогашенный ипотечный кредит. Как правило, когда один из супругов оформляет ипотеку, второй становится поручителем или созаемщиком. Поэтому квартира будет делится пополам. Однако есть и исключения: заключение брачного договора и оформление ипотеки до брака одним из супругов.

То есть, если квартира куплена в ипотеку одним из супругов до брака, она становится его единоличной собственностью, даже если погашение кредита производится из семейного бюджета.