Маркетинговое агентство Zoom Market провело опрос среди жителей страны.

По данным исследования, Новокузнецк стал одним из самых читающих городов России. В опросе приняли участие почти 5000 человек в возрасте от 19 до 61 года.

Всего в рейтинг попали 33 города. В тройку лидеров вошли Москва, Новосибирск и Нижний Новгород, пишет Novokuznetsk.su.

Новокузнецк расположился на 28 строчке, опередив Тверь, Оренбург, Ставрополь, Тольятти и Курск.

Исследователи отмечают, что в России чаще читают классическую и историческую литературу, фантастику и детективы. Большинство россиян любят читать книги в интернете и лишь 18% отдают предпочтения бумажным изданиям.

Отметим, что в Новокузнецке в эти выходные состоится открытие новой точки буккроссинга, где любой желающий может бесплатно взять книгу на время.