Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

Новые подробности в резонансном деле о ДТП с Мовшиным

Сегодня 13:10
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Дело о ДТП с Юрием Мовшиным передали в суд Абакана. Рассматривать его будет судья Елена Щербакова.

«О том, что дело поступило в суд Абакана, мы узнали 29 августа. Информации о том, когда пройдёт первое заседание, пока нет. Судье нужно будет ознакомиться с 7 томами дела», — передаёт слова родственников «Сибдепо».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, смертельное ДТП с участием Юрия Мовшина, в котором погибли четыре девушки произошло 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово-Яшкино. Там столкнулись «Тойота Лэнд Крузер», которой управлял бывший глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, и «Тойота Премио». Четверо пассажирок легкового автомобиля скончались.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ