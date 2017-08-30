Дело о ДТП с Юрием Мовшиным передали в суд Абакана. Рассматривать его будет судья Елена Щербакова.

«О том, что дело поступило в суд Абакана, мы узнали 29 августа. Информации о том, когда пройдёт первое заседание, пока нет. Судье нужно будет ознакомиться с 7 томами дела», — передаёт слова родственников «Сибдепо».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, смертельное ДТП с участием Юрия Мовшина, в котором погибли четыре девушки произошло 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово-Яшкино. Там столкнулись «Тойота Лэнд Крузер», которой управлял бывший глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, и «Тойота Премио». Четверо пассажирок легкового автомобиля скончались.