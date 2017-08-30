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Я уже с вами.
Дело о ДТП с Юрием Мовшиным передали в суд Абакана. Рассматривать его будет судья Елена Щербакова.
«О том, что дело поступило в суд Абакана, мы узнали 29 августа. Информации о том, когда пройдёт первое заседание, пока нет. Судье нужно будет ознакомиться с 7 томами дела», — передаёт слова родственников «Сибдепо».
Как ранее сообщал ВашГород.ру, смертельное ДТП с участием Юрия Мовшина, в котором погибли четыре девушки произошло 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово-Яшкино. Там столкнулись «Тойота Лэнд Крузер», которой управлял бывший глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, и «Тойота Премио». Четверо пассажирок легкового автомобиля скончались.
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