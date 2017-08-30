Накануне ВашГород.ру рассказывал о необычных грибах.

Их вид удивил любителя «тихой охоты».

Мы отправили снимок специалистам «Шорского национального парка» и попросили прокомментировать находку грибника.

По такому фото можно сказать только, что это, скорее всего, представитель семейства Рогатиковых. Видов в этом семействе не так уж мало. Ничего странного в таком грибе нет. Не у всех грибов должны быть шляпки и ножки, как у боровиков или сыроежек, — пояснил ВашГород.ру научный сотрудник учреждения Лаймонас Триликаускас.