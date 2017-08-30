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Я уже с вами.
Накануне ВашГород.ру рассказывал о необычных грибах.
Их вид удивил любителя «тихой охоты».
Мы отправили снимок специалистам «Шорского национального парка» и попросили прокомментировать находку грибника.
По такому фото можно сказать только, что это, скорее всего, представитель семейства Рогатиковых. Видов в этом семействе не так уж мало. Ничего странного в таком грибе нет. Не у всех грибов должны быть шляпки и ножки, как у боровиков или сыроежек, — пояснил ВашГород.ру научный сотрудник учреждения Лаймонас Триликаускас.
Таким образом, предположение о мутациях, ранее высказанное местными СМИ, не подтвердилось.
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