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В Новокузнецком районе нашли грибы-мутанты: комментарий эксперта

Сегодня 13:27
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nk-tv.com

Накануне ВашГород.ру рассказывал о необычных грибах.

Их вид удивил любителя «тихой охоты».

Мы отправили снимок специалистам «Шорского национального парка» и попросили прокомментировать находку грибника.

По такому фото можно сказать только, что это, скорее всего, представитель семейства Рогатиковых. Видов в этом семействе не так уж мало. Ничего странного в таком грибе нет. Не у всех грибов должны быть шляпки и ножки, как у боровиков или сыроежек, — пояснил ВашГород.ру научный сотрудник учреждения Лаймонас Триликаускас.

Таким образом, предположение о мутациях, ранее высказанное местными СМИ, не подтвердилось.

Комментарии 1
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Куртка Бейн 606
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Так у нас же нынче мэр теперь главный грибник. Я думал он комментировать будет. Серёжа - подамановик.
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