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Россияне смогут по-новому переводить деньги и оплачивать услуги

Сегодня 13:38
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Россияне смогут переводить деньги, а также оплачивать услуги с помощью голосовых команд.

Опция пока доступна только владельцам iPhone. Для этого в мобильном приложении банка нужно встроить поддержку платёжных инструментов и создать реквизиты для денежного перевода. Если пользователи оценят функцию положительно, то её внедрят и на базе Android.

Функцию пока внедряют «Бинбанк» и «Открытие». До конца года нововведение запустит «Промсвязьбанк», сообщает Novokuznetsk.su.

Банкиры новую опцию оценивают положительно, а вот эксперты бьют тревогу. По их мнению, мошенники смогут пользоваться уязвимостью голосовых помощников.

Комментарии 4
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Андрей
6 4
У Россиян нет денег переводить и оплачивать,вы о чем ребята
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Серый
7 0
Суть всех банков - заниматься ростовщичеством. А по библейским писаниям -это Грех! Поэтому, как ни крути, все предложения банков- это вовлечение в долговую яму. Процент ставки должен быть не более 1-2% годовых!! Но 25-35% , это просто открытый грабеж, поддерживаемый правительством...
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123
0 0
Суть всех банков - заниматься ростовщичеством. А по библейским писаниям -это Грех! Поэтому, как ни крути, все предложения банков- это вовлечение в долговую яму. Процент ставки должен быть не более 1-2% годовых!! Но 25-35% , это просто открытый грабеж, поддерживаемый правительством...
Процентных ставок быть вообще не должно. Вся ЧАСТНАЯ банковская система - раковая опухоль современной экономики. Частные банкиры подменяют собой государственный институт, в результате происходит "скрытая" и почти неконтролируемая эмиссия, что всегда ведет к инфляции, а инфляция бьет прежде всего по самым незащищенным слоям населения. А с учетом рузьке спицифике ведения банковского бизнеса в рашке происходит банальное ограбления аборигенов.

Вспомни, что как только какой-то национальный лидер заикается о смене банковской модели (Кеннеди, Де Голль, Каддафи, частично Хусейн (тут больше нефть)), то сразу же наступает его ликвидация. Контролируя эмиссию средств обмена, вы контролируете ВСЁ!
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Я
0 0
У Россиян нет денег переводить и оплачивать,вы о чем ребята
Зато есть деньги на айфон
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