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Я уже с вами.
Россияне смогут переводить деньги, а также оплачивать услуги с помощью голосовых команд.
Опция пока доступна только владельцам iPhone. Для этого в мобильном приложении банка нужно встроить поддержку платёжных инструментов и создать реквизиты для денежного перевода. Если пользователи оценят функцию положительно, то её внедрят и на базе Android.
Функцию пока внедряют «Бинбанк» и «Открытие». До конца года нововведение запустит «Промсвязьбанк», сообщает Novokuznetsk.su.
Банкиры новую опцию оценивают положительно, а вот эксперты бьют тревогу. По их мнению, мошенники смогут пользоваться уязвимостью голосовых помощников.
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Вспомни, что как только какой-то национальный лидер заикается о смене банковской модели (Кеннеди, Де Голль, Каддафи, частично Хусейн (тут больше нефть)), то сразу же наступает его ликвидация. Контролируя эмиссию средств обмена, вы контролируете ВСЁ!