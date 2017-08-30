Россияне смогут переводить деньги, а также оплачивать услуги с помощью голосовых команд.

Опция пока доступна только владельцам iPhone. Для этого в мобильном приложении банка нужно встроить поддержку платёжных инструментов и создать реквизиты для денежного перевода. Если пользователи оценят функцию положительно, то её внедрят и на базе Android.

Функцию пока внедряют «Бинбанк» и «Открытие». До конца года нововведение запустит «Промсвязьбанк», сообщает Novokuznetsk.su.

Банкиры новую опцию оценивают положительно, а вот эксперты бьют тревогу. По их мнению, мошенники смогут пользоваться уязвимостью голосовых помощников.