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Владелица S7 признана одной из богатейших женщин страны — Forbes

Сегодня 13:55
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
forbes.ru

Наталия Филёва, совладелица авиакомпании S7, вошла в топ-10 самых богатых женщин страны России по версии Forbes.

Филёва заняла третье место в рейтинге. Её состояние оценили в $ 600 млн. На первом месте по традиции расположилась жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с $ 1 млрд, на втором — частный инвестор Елена Рыболовлева с $ 600 млн.

Авиакомпания S7 — семейное предприятие, Наталия Филёва владеет им вместе с мужем Владиславом ещё с 1990-х годов.

«Авиационный бизнес начался с приобретения пакета акций новосибирской авиакомпании „Сибирь“ и за годы разросся до группы компаний, в которую входит ещё один авиаперевозчик — „Глобус“, розничная сеть по продаже авиационных, железнодорожных билетов, туристических путёвок, авиационный учебный центр, инжиниринговый холдинг по техническому обслуживанию воздушных судов», — уточняет Forbes.

Сейчас S7 является вторым перевозчиком в стране после «Аэрофлота». В 2016 году на самолётах авиакомпании летали 13,2 млн пассажиров.

Добавим, в этом году Наталия Филёва также вошла в топ-200 богатейших бизнесменов России. Она оказалась на 171-м месте.

Напомним, в последние месяцы авиакомпания несколько раз оказывалась в центре скандалов. Как писал ВашГород.ру в июне, на S7 подала в суд прокуратура — компания незаконно убрала из тарифа бесплатный багаж.

Весной авиакомпания «Сибирь» и Норильский аэропорт не смогли согласовать время рейсов — дело также дошло до прокуратуры.

А в июле один из пассажиров на борту самолёта авиакомпании сломал зуб о твёрдый бутерброд.

Комментарии 5
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nick
4 9
ну и молодец. к ней как раз вопросов нет...

это вам не жены чиновников и депутатов
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Вован
4 0
Да ладно, опустились они ниже плинтуса - постоянно задержки, стюардессы как сапожники, что визианомией, что в общении!
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Торгильс Кнутссон
7 3
Все, что заработано непосильным трудом...)))
А я-то уж было подумал про Samsung S7!!!
Владелица телефона...))
Ну и ну! ))
Вот так "работать" надо, товарищи!
Странно... и фамилии настолько знакомые... только мужского рода!
Это не они-ли помогли своим женушкам подняться-то? Ась?! ))
Страна непуганых зверей...
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TigerShot89 9814
3 0
А пассажиры S7 становятся все беднее и беднее...а цены на билеты все выше и выше...
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макс
5 0
вот такие и помогайте больным детям на лечение....куда и зачем столько денег ?....всё мало и мало ((
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