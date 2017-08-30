Наталия Филёва, совладелица авиакомпании S7, вошла в топ-10 самых богатых женщин страны России по версии Forbes.

Филёва заняла третье место в рейтинге. Её состояние оценили в $ 600 млн. На первом месте по традиции расположилась жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с $ 1 млрд, на втором — частный инвестор Елена Рыболовлева с $ 600 млн.

Авиакомпания S7 — семейное предприятие, Наталия Филёва владеет им вместе с мужем Владиславом ещё с 1990-х годов.

«Авиационный бизнес начался с приобретения пакета акций новосибирской авиакомпании „Сибирь“ и за годы разросся до группы компаний, в которую входит ещё один авиаперевозчик — „Глобус“, розничная сеть по продаже авиационных, железнодорожных билетов, туристических путёвок, авиационный учебный центр, инжиниринговый холдинг по техническому обслуживанию воздушных судов», — уточняет Forbes.

Сейчас S7 является вторым перевозчиком в стране после «Аэрофлота». В 2016 году на самолётах авиакомпании летали 13,2 млн пассажиров.

Добавим, в этом году Наталия Филёва также вошла в топ-200 богатейших бизнесменов России. Она оказалась на 171-м месте.

Напомним, в последние месяцы авиакомпания несколько раз оказывалась в центре скандалов. Как писал ВашГород.ру в июне, на S7 подала в суд прокуратура — компания незаконно убрала из тарифа бесплатный багаж.

Весной авиакомпания «Сибирь» и Норильский аэропорт не смогли согласовать время рейсов — дело также дошло до прокуратуры.

А в июле один из пассажиров на борту самолёта авиакомпании сломал зуб о твёрдый бутерброд.