Масштабная реконструкция бульвара Строителей в Кемерове близится к завершению.

Это будет один из крупнейших линейных парков в Сибири. Сейчас строительные работы выполнены на 70 процентов. Полностью ремонт завершится в октябре 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

На бульваре установят новые арт-объекты, детские и спортивные площадки, создадут рекреационные площадки. Новую зону отдыха сделают доступной для всех горожан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, жителей с детскими колясками, велосипедистов и роллеров.

Также здесь установят большой экран. На нём будут транслироваться концерты творческих коллективов. А в 2018 году кемеровчане смогут посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу.

Ранее ВашГород.ру сообщал об открытии на бульваре Строителей кафе внутри фонтана, а также об установке дог-боксов.

На реконструкцию линейного парка выделено 130 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.