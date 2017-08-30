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Я уже с вами.
Масштабная реконструкция бульвара Строителей в Кемерове близится к завершению.
Это будет один из крупнейших линейных парков в Сибири. Сейчас строительные работы выполнены на 70 процентов. Полностью ремонт завершится в октябре 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
На бульваре установят новые арт-объекты, детские и спортивные площадки, создадут рекреационные площадки. Новую зону отдыха сделают доступной для всех горожан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, жителей с детскими колясками, велосипедистов и роллеров.
Также здесь установят большой экран. На нём будут транслироваться концерты творческих коллективов. А в 2018 году кемеровчане смогут посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу.
Ранее ВашГород.ру сообщал об открытии на бульваре Строителей кафе внутри фонтана, а также об установке дог-боксов.
На реконструкцию линейного парка выделено 130 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
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