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Новокузнечане негодуют: в городе закрыли поликлинику

Сегодня 14:05
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kostroma.today

Жители Новокузнецка жалуются на нехватку поликлиник в нескольких районах.

Читатели рассказали ВашГород.ру, что в микрорайоне Абашево ещё в мае закрыли поликлинику № 4. Точнее, закрыли само здание, а весь персонал теперь работает в другой больнице.

Поликлиника № 4, находившаяся по адресу ул. День Шахтёра, 14, переместилась в район «Белых Домов» — в здание поликлиники № 1 (ул. Зыряновская, 68).

Жители Абашева негодуют, поскольку в помещении, где теперь располагаются сразу два медучреждения, стало намного больше посетителей, как следствие, постоянные очереди.

Теперь жители микрорайона вынуждены ехать на приём в другую больницу, которая находится через несколько остановок от прежней. Особенно это сложно для пожилых людей, отмечают жители.

Один из новокузнечан выступил на сайте «Гражданских инициатив» с предложением построить новую поликлинику в этом районе.

«Очень много пожилых людей проживают на территории микрорайона Абашево. Я же предлагаю отремонтировать здание поликлиники или построить новое. Вернуть Поликлинику № 4 и подумать о пожилых людях», — высказался горожанин.

Отметим, что в городском справочнике «2ГИС» здание до сих пор отмечено как поликлиника № 4.

Также жители Абашева рассказали, что в районе уже ходят слухи о закрытии детской поликлиники.

С похожей ситуацией столкнулись и жители Новоильинского района. Там сейчас работает всего одна поликлиника для взрослых.

«Живу в Новоильинском районе, хочу задать вопрос властям: „А не пора ли построить ещё поликлиники у нас?“ С медициной вообще плохо. Врачей мало, очереди на месяц вперед расписаны», — рассказал новокузнечанин Владимир Акимченко.

Комментарии 12
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Екарный бабай
24 4
Стабильность мля,да и Крымнаш.
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Ася
30 0
Деньги от продажи угля мимо Кузбасса уходят. 300 миллионов тон в год продаём, а получаем только лунный ландшафт в замен
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я
14 0
Зато платные клиники растут как грибы!
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Серый
1 3
Зато платные клиники растут как грибы!
Вот в грибах и будете обслуживаться...
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123
10 0
Так вы больше на кухнях возмущайтесь и не ходите на митинги против вовы и его озерной мерзости. Игорек Сечин и его дружбаны по роснефти в неделю зарабатывает на 3 таких поликлиники, и это в перерывах между банкетами с икорницами за 83 тысячи рублей, а мы в это время пороги пустых кабинетов обиваем и умираем в очередях или не дождавшись скорой помощи.

Включайте мозги. Эта зажравшаяся братва не нужна народу!
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живущему в Новоильинском районе
0 1
А что, если построить поликлинику, то в ней сразу появятся врачи?
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Хи-хи
6 0
Ну, вы как заболеете, имеете право попросить, чтобы вам тоже выделили валюту и марш за границу, на пример в Германию или Израиль. А потом, на восстановление, на самолёте МЧС в столицу нашей родины - Москву!
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Пенсионер
9 1
Зато платные клиники растут как грибы!
А что им не расти?
Врачи выучились в основном бесплатно, на взятках и вымогательствах с больных поднялись, натырили, списали оборудование из государственных больниц и клиник, а теперь стали законными бизнесменами с высокими доходами.
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Пенсионер
1 0
Так вы больше на кухнях возмущайтесь и не ходите на митинги против вовы и его озерной мерзости. Игорек Сечин и его дружбаны по роснефти в неделю зарабатывает на 3 таких поликлиники, и это в перерывах между банкетами с икорницами за 83 тысячи рублей, а мы в это время пороги пустых кабинетов обиваем и умираем в очередях или не дождавшись скорой помощи.

Включайте мозги. Эта зажравшаяся братва не нужна народу!
Так коммунисты и пенсионеры вас всех каждый год приглашают на разрешенный митинг у памятника Ленину, что в кузнецком районе. А вас всех хватает только на подначки ехидные. А ведь старики против жулья выступают, что при власти окопалось. Старикам уже мало что нужно, да и в возрасте доживания, и самих уже не много. Зато полиции там полно. Которой в другое время на улицах не найти.
Приходите молодые на митинги и будем составлять документы. Надо брать массовостью, а то нас мало.
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вася
2 2
А что им не расти?
Врачи выучились в основном бесплатно, на взятках и вымогательствах с больных поднялись, натырили, списали оборудование из государственных больниц и клиник, а теперь стали законными бизнесменами с высокими доходами.
ты не в теме, врачи в частных забегаловках, точно такие же наемные лошадки, как и в государственных, профит весь срубает администрация и собственник забегаловки. дело тут в другом : в гос.больничках врачи работают на пол ставки и спустя рукава, на расслабоне и за недорого, потому как мы уже привыкли, что в гос.учреждениях с них никакой ответственности и что система их прикроет, после полусмены они идут частную, где уже работают на дядю, а дядя ведь долго спрашивать не будет, парочка жалоб и досвидос. но дядя и платит побогаче.
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жека
2 0
Так коммунисты и пенсионеры вас всех каждый год приглашают на разрешенный митинг у памятника Ленину, что в кузнецком районе. А вас всех хватает только на подначки ехидные. А ведь старики против жулья выступают, что при власти окопалось. Старикам уже мало что нужно, да и в возрасте доживания, и самих уже не много. Зато полиции там полно. Которой в другое время на улицах не найти.
Приходите молодые на митинги и будем составлять документы. Надо брать массовостью, а то нас мало.
Главный коммунист выборы в 96 году выиграл и слил результаты. Так что не надо нам коммунистов)))
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