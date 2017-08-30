Жители Новокузнецка жалуются на нехватку поликлиник в нескольких районах.

Читатели рассказали ВашГород.ру, что в микрорайоне Абашево ещё в мае закрыли поликлинику № 4. Точнее, закрыли само здание, а весь персонал теперь работает в другой больнице.

Поликлиника № 4, находившаяся по адресу ул. День Шахтёра, 14, переместилась в район «Белых Домов» — в здание поликлиники № 1 (ул. Зыряновская, 68).

Жители Абашева негодуют, поскольку в помещении, где теперь располагаются сразу два медучреждения, стало намного больше посетителей, как следствие, постоянные очереди.

Теперь жители микрорайона вынуждены ехать на приём в другую больницу, которая находится через несколько остановок от прежней. Особенно это сложно для пожилых людей, отмечают жители.

Один из новокузнечан выступил на сайте «Гражданских инициатив» с предложением построить новую поликлинику в этом районе.

«Очень много пожилых людей проживают на территории микрорайона Абашево. Я же предлагаю отремонтировать здание поликлиники или построить новое. Вернуть Поликлинику № 4 и подумать о пожилых людях», — высказался горожанин.

Отметим, что в городском справочнике «2ГИС» здание до сих пор отмечено как поликлиника № 4.

Также жители Абашева рассказали, что в районе уже ходят слухи о закрытии детской поликлиники.

С похожей ситуацией столкнулись и жители Новоильинского района. Там сейчас работает всего одна поликлиника для взрослых.