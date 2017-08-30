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Я уже с вами.
Жители Новокузнецка жалуются на нехватку поликлиник в нескольких районах.
Читатели рассказали ВашГород.ру, что в микрорайоне Абашево ещё в мае закрыли поликлинику № 4. Точнее, закрыли само здание, а весь персонал теперь работает в другой больнице.
Поликлиника № 4, находившаяся по адресу ул. День Шахтёра, 14, переместилась в район «Белых Домов» — в здание поликлиники № 1 (ул. Зыряновская, 68).
Жители Абашева негодуют, поскольку в помещении, где теперь располагаются сразу два медучреждения, стало намного больше посетителей, как следствие, постоянные очереди.
Теперь жители микрорайона вынуждены ехать на приём в другую больницу, которая находится через несколько остановок от прежней. Особенно это сложно для пожилых людей, отмечают жители.
Один из новокузнечан выступил на сайте «Гражданских инициатив» с предложением построить новую поликлинику в этом районе.
«Очень много пожилых людей проживают на территории микрорайона Абашево. Я же предлагаю отремонтировать здание поликлиники или построить новое. Вернуть Поликлинику № 4 и подумать о пожилых людях», — высказался горожанин.
Отметим, что в городском справочнике «2ГИС» здание до сих пор отмечено как поликлиника № 4.
Также жители Абашева рассказали, что в районе уже ходят слухи о закрытии детской поликлиники.
С похожей ситуацией столкнулись и жители Новоильинского района. Там сейчас работает всего одна поликлиника для взрослых.
«Живу в Новоильинском районе, хочу задать вопрос властям: „А не пора ли построить ещё поликлиники у нас?“ С медициной вообще плохо. Врачей мало, очереди на месяц вперед расписаны», — рассказал новокузнечанин Владимир Акимченко.
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Включайте мозги. Эта зажравшаяся братва не нужна народу!
Врачи выучились в основном бесплатно, на взятках и вымогательствах с больных поднялись, натырили, списали оборудование из государственных больниц и клиник, а теперь стали законными бизнесменами с высокими доходами.
Включайте мозги. Эта зажравшаяся братва не нужна народу!
Приходите молодые на митинги и будем составлять документы. Надо брать массовостью, а то нас мало.
Врачи выучились в основном бесплатно, на взятках и вымогательствах с больных поднялись, натырили, списали оборудование из государственных больниц и клиник, а теперь стали законными бизнесменами с высокими доходами.
Приходите молодые на митинги и будем составлять документы. Надо брать массовостью, а то нас мало.