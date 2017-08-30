Россиянам предлагают выиграть 10 000 баллов на карту «Пятёрочки».

Торговая сеть запустила розыгрыш в честь предстоящего открытия 10 000-го по счёту магазина. От участников требуется вступить в сообщество компании, поставить лайк записи о розыгрыше и опубликовать в комментариях свою фотографию на фоне «Пятёрочки» с хештегом «счастьеспятёрочкой». Для заявки также надо иметь «Выручай-карту».

8 сентября генератор случайных чисел выберет 100 победителей. Они получат по 10 000 баллов на «Выручай-карту». Ими затем можно оплатить следующие покупки в «Пятёрочке», причём до 100% чека. 10 баллов при этом равны 1 рублю.

Как уже сообщал ВашГород.ру, карту можно получить бесплатно, при покупке от 555 рублей или на кассе за 25 рублей. За каждые 20 рублей в чеке на сумму до 555 рублей на карту зачисляют по 3 балла, а если общая покупка свыше 555 рублей — по 4 балла.