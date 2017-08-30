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Известная торговая сеть запустила розыгрыш 10 000 баллов на скидочную карту

Сегодня 14:23
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
properm.ru

Россиянам предлагают выиграть 10 000 баллов на карту «Пятёрочки».

Торговая сеть запустила розыгрыш в честь предстоящего открытия 10 000-го по счёту магазина. От участников требуется вступить в сообщество компании, поставить лайк записи о розыгрыше и опубликовать в комментариях свою фотографию на фоне «Пятёрочки» с хештегом «счастьеспятёрочкой». Для заявки также надо иметь «Выручай-карту».

8 сентября генератор случайных чисел выберет 100 победителей. Они получат по 10 000 баллов на «Выручай-карту». Ими затем можно оплатить следующие покупки в «Пятёрочке», причём до 100% чека. 10 баллов при этом равны 1 рублю.

Как уже сообщал ВашГород.ру, карту можно получить бесплатно, при покупке от 555 рублей или на кассе за 25 рублей. За каждые 20 рублей в чеке на сумму до 555 рублей на карту зачисляют по 3 балла, а если общая покупка свыше 555 рублей — по 4 балла.

Комментарии 6
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Вася
11 0
"опубликовать в комментариях свою фотографию " - Десять минут позора и унижения от друзей и возможность баснословного выигрыша а может и нет .... )))
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Серый
4 0
"опубликовать в комментариях свою фотографию " - Десять минут позора и унижения от друзей и возможность баснословного выигрыша а может и нет .... )))
Да! И это за тысячу рублей!!!
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Екарный бабай
2 0
Т.к. 10 баллов= 1 рубль.
Ну так... А народ один хрен ломанется.
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анна
0 0
очередной лохотрон )) как было раньше с ** поляной**
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z
0 0
Так вроде доказали, что подобные лоторую ни кем не контролятся, а капиталисто ради прибыли удавякают хоть кого.
Потом ваши данные попадут в спамо базу, и привет спокойна жизня.
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