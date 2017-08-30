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Я уже с вами.
Российских туристов приглашают на люксовый отдых в Красноярск и его окрестности.
Стоимость недельного тура на группу из 6 человек составляет 2,5 миллиона рублей. Маршрут разработали специалисты одной из турфирм Москвы, сообщают «Городские новости».
Особенность тура в том, что он проводится на люксовых автомобилях из салонов. Например, в первый день туристы прилетают в аэропорт «Емельяново» регулярным рейсом S7 или чартерным самолётом бизнес-класса и едут до города на автомобиле «Мерседес Спринтер».
Затем гостей заселяют в лучшие отели. В следующие дни им покажут местные достопримечательности.
В маршрут также включены озёра Хакасии. Туда туристов повезут на скоростной яхте по Красноярскому морю, обратно — на вертолётах. Затем гости пройдут курс обучения вождению некоторых люксовых машин.
В завершение поездки гостей научат играть в гольф в местном гольф-клубе. Далее — вылет в столицу. Будет ли организовываться тур осенью и зимой или только следующим летом, не сообщается.
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