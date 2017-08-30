Игроки детской хоккейной команды отравились в Кемерове. Предполагается, что всему виной стало питание в гостинице.

Инцидент произошёл 29 августа, в кемеровской больнице оказалось 6 игроков детской хоккейной команды в возрасте от 8 до 9 лет из Красноярска и двое взрослых.

«Предварительно установлено, что детская хоккейная команда в сопровождении взрослых прибыла из Красноярска в областной центр на соревнования. Проживали спортсмены в одной из гостиниц эконом-класса. Днем 29 августа текущего года у нескольких человек ухудшилось самочувствие, их доставили в медицинское учреждение. Еще трое детей были доставлены в больницу со стадиона», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Правоохранители изъяли из гостиницы остатки продуктов питания, взяты смывы с кухонной посуды для проведения экспертизы. Не исключается версия, что дети могли приобрести продукты питания за пределами гостиницы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.