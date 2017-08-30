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Я уже с вами.
В кассах пригородного вокзала Новокузнецка внедрён сервис по оплате более 20 услуг.
Отныне в кассах вокзала можно не только купить билет, но и решить некоторые бытовые вопросы.
В кассах пригородного вокзала Новокузнецка появилась возможность оплатить различные бытовые услуги: интернет, телефонную связь, штрафы, пошлины, телевидение. Всего пассажирам доступны 23 вида платежей.
Однако за такую услугу будет взиматься комиссия. Она составит не более 7% от суммы платежа.
Отметим, что заплатить за услуги в пригородном вокзале можно только наличными.
«Мы расширяем перечень услуг, оказываемых пассажирам в кассах. Такое комплексное обслуживание позволит пассажирам существенно сэкономить время, оплатив необходимые платежи в одном окне», — добавил генеральный директор «Кузбасс-пригород» Павел Кутловский.
Дополнительная информация: 8−800−700−2501 (звонок бесплатный).
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