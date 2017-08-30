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В Новокузнецке на месте ночного клуба открыли центр боевых искусств

Сегодня 15:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру, ВКонтакте

Вместо ночного клуба — спортзал.

На втором этаже дома № 30А на Кузнецкстроевском с августа тренируют будущих бойцов. Ранее здесь находился бар RED, до этого — ночной клуб «Крокодил».

«Всего у нас в городе два зала, второй находится в Заводском районе. Есть группы для разных возрастов и уровней подготовки. Могут записаться как взрослые, так и дети, новички и те, кто уже занимался. Также у нас продаётся спортивное питание, есть фитнес-бар. Зал работает с 10:00 до 22:00», — рассказал ВашГород.ру директор центра смешанных единоборств «Патриот» Севак Петросян.

В клуб принимают как мужчин, так и женщин, добавил собеседник. Малышей можно записывать от 4-х лет.

Комментарии 17
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Ми
0 8
Ну открыл и открыл. А мне больше клуб там нравился.
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Татарин
0 0

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Сайман
3 0
Клуб нравится , дуй в доски) а мы за спорт!!! Молодцы !!!
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вася
5 3
да все равно пивнушек больше ))))))) пивнушка, она же для души. а что спортзал? спортзал он для тупых зольдатов, к тому же платный.
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Севак
0 1
ВасЯ если ты мужик приди в спорт зал и скажи все в лицо )) сего в20:00жду!!! Для тебя бесплатно)) хахапроверим твои яйца на прочность )
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аватар
вася
0 0
ВасЯ если ты мужик приди в спорт зал и скажи все в лицо )) сего в20:00жду!!! Для тебя бесплатно)) хахапроверим твои яйца на прочность )
ты дурачок что ли? я лучше книжки почитаю и как-то без твоих "хаха" обойдусь.
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Севак
1 1
Я тебя не лскорблял, ладно не буду вестись на твои слова, каждому своё . Не будем переходить на личности!
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Севак
0 0
Я тебя не лскорблял, ладно не буду вестись на твои слова, каждому своё . Не будем переходить на личности!
Хотел написать не оскорблял)
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z
0 0
Молодцы! Нужно уметь надрать надираемое.
А к какой культуре относится данный спорт-точка?
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Сева
0 0
Молодцы! Нужно уметь надрать надираемое.
А к какой культуре относится данный спорт-точка?
ММА
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Я
0 0
Ну открыл и открыл. А мне больше клуб там нравился.
Поблевать под клубняк нравилось?)) мне тоже!
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вася
0 0
Я тебя не лскорблял, ладно не буду вестись на твои слова, каждому своё . Не будем переходить на личности!
а в каком месте ты оскорбился? неужели ты принял на свой счет, что ты тупой зольдат?
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Алина
0 0
Сдесь кстати тоже музыка клевая играет.Треньки проходят комфортно.Спасибо Севаку за такой чудесный зал.Главное детям нравится.А после Вашева пивка печень легко пробивается!
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