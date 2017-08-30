Вместо ночного клуба — спортзал.

На втором этаже дома № 30А на Кузнецкстроевском с августа тренируют будущих бойцов. Ранее здесь находился бар RED, до этого — ночной клуб «Крокодил».

«Всего у нас в городе два зала, второй находится в Заводском районе. Есть группы для разных возрастов и уровней подготовки. Могут записаться как взрослые, так и дети, новички и те, кто уже занимался. Также у нас продаётся спортивное питание, есть фитнес-бар. Зал работает с 10:00 до 22:00», — рассказал ВашГород.ру директор центра смешанных единоборств «Патриот» Севак Петросян.

В клуб принимают как мужчин, так и женщин, добавил собеседник. Малышей можно записывать от 4-х лет.