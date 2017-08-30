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Я уже с вами.
В областной столице появился необычный сервис.
Кемеровским родителям предлагают нанять няню для своего ребёнка. Проект получил название «Бабушка напрокат».
Стоимость такой услуги — 100 рублей за 30 минут, сообщает СибДепо. Помощница отведёт ребенка в школу, заберёт, поможет сделать уроки и проведёт с ним время, пока родители заняты.
Организаторы проекта отметили, что в их штате работают «бабушки» только с высшим педагогическим и психологическим образованием.
Идея принадлежит компании «Навигатор», которая занимается недвижимостью и клинингом. С каждым клиентом обязательно составляют договор. Только после этого сотрудник приступает к своим обязанностям.
«Уже есть первые заказы, люди много звонят, спрашивают, мы даже не ожидали, что будет такой ажиотаж. Потом звонят, благодарят, рассказывают, что очень нужна была эта услуга», —рассказала менеджер «Бабушки напрокат».
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