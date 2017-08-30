В областной столице появился необычный сервис.

Кемеровским родителям предлагают нанять няню для своего ребёнка. Проект получил название «Бабушка напрокат».

Стоимость такой услуги — 100 рублей за 30 минут, сообщает СибДепо. Помощница отведёт ребенка в школу, заберёт, поможет сделать уроки и проведёт с ним время, пока родители заняты.

Организаторы проекта отметили, что в их штате работают «бабушки» только с высшим педагогическим и психологическим образованием.

Идея принадлежит компании «Навигатор», которая занимается недвижимостью и клинингом. С каждым клиентом обязательно составляют договор. Только после этого сотрудник приступает к своим обязанностям.