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Кемеровчанам будет удобнее получить визу в Испанию

Сегодня 15:29
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nuksen.mfc35.ru

В Кемерове появится визовый центр Испании.

Его открытие запланировано на февраль-март 2018 года. А в октябре этого года специалисты займутся подбором помещения для будущего центра. Об этом рассказала руководитель Визового Центра Испании в Новосибирске ООО «БЛС Интернешнл Сервисес» Татьяна Оводова, сообщается на сайте Кузбасской торгово-промышленной палаты.

По её словам, за 7 месяцев этого года в центр в Новосибирске за оформлением визы обратились порядка 20 тысяч жителей Кемеровской области.

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