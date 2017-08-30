Кемеровчанам будет удобнее получить визу в Испанию
Сегодня 15:29
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В Кемерове появится визовый центр Испании.
Его открытие запланировано на февраль-март 2018 года. А в октябре этого года специалисты займутся подбором помещения для будущего центра. Об этом рассказала руководитель Визового Центра Испании в Новосибирске ООО «БЛС Интернешнл Сервисес» Татьяна Оводова, сообщается на сайте Кузбасской торгово-промышленной палаты.
По её словам, за 7 месяцев этого года в центр в Новосибирске за оформлением визы обратились порядка 20 тысяч жителей Кемеровской области.
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