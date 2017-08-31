Новокузнечане активно делятся рецептами в новом паблике во «ВКонтакте».

На сообщество «Выжить на сотку» подписались более 1700 наших земляков. Всего к паблику за неделю с небольшим присоединились более 581 000 человек.

Секрет популярности прост: подписчики рассказывают, как прокормиться на 100 рублей. Рецепты блюд, на которые вы потратите не больше 100 «деревянных», можно запечатлевать на фото. Многие прикрепляют снимки чеков, доказывая, что на продукты потратили не больше сотни. Обычно это несложная в приготовлении еда: супы из сосисок, домашняя шаурма, варенье из арбузных корок и так далее.

Паблик пестрит не только разнообразными рецептами, но и советами, как выжить на 100 рублей. Подписчики из Казани прислали чек из студенческой столовой, где на сотню можно купить суп, картошку с котлетой, салат и горячий напиток. Другая подписчица похвасталась, что в магазине по акции купила килограмм шашлыка за 75 рублей. Для любителей экстрима выложена подробная информация, как в домашних условиях вырастить мучных червей — богатый источник белка. А после варить из них вкусную (как заявляет автор) похлёбку.

Местный мем — блюдо «Хлеб с пеплом». Оно не требует практически никаких финансовых и трудовых затрат. Автор рецепта предлагает отрезать кусок «Бородинского», выкурить сигарету, а пепел стряхнуть на хлеб. Редакция крайне не рекомендует пробовать, но некоторые подписчики утверждают, что на вкус точь-в-точь как яичница.

Мы решили выяснить, реально ли прожить в Новокузнецке на 100 рублей. Спросили горожан, сколько они тратят на продукты, сколько им понадобится денег для простых блюд типа супа и каши и можно ли не умереть с голоду, отоварившись всего на 100 рублей.

«На двоих наш доход составляет почти 50 тысяч рублей. Когда идём в магазин, всегда тратим не менее 1000 рублей. Продукты берём не самые дорогие: например, полкило помидоров, огурцов, килограмм фарша, молоко, кусочек сыра, колбаски, десяток яиц, соус, что-нибудь к чаю и вот уже нет. Для дочки покупаем свежие йогурты или сладости. Не знаю ни одного блюда, которое можно было бы приготовить за 100 рублей. Только если использовать некачественные продукты. Мы не хотим экономить на своем здоровье, поэтому выбираем мясо, фрукты, консервацию высокого качества. Да и они вкуснее», — рассказали нам молодые супруги Кирилл и Жанна.

Пенсионеры стараются помогать деньгами родным, а с продуктами выручает огород.

«У меня пенсия всего 12 000 рублей. Ещё стараюсь помогать дочке деньгами. На продукты трачу больше половины дохода. Очень выручает дача. Летом трачусь только на молоко, хлеб, крупы, а в основном питаюсь тем, что выращиваю на участке. В среднем в магазине оставляю около 200 рублей. Мне много-то не надо! А вот осенью и зимой без мяса никак. Покупаю его на базе. Килограмм обходится в 300−400 рублей. Мне такого количества хватает на 2−3 недели. Считаю, что на 100 рублей вполне можно приготовить неплохие блюда», — заверила нас пенсионерка Инна Ивановна.

Как выяснилось, если иметь голову на плечах и правильно распоряжаться заработанными деньгами — прожить на 100 рублей вполне возможно. В группе «Выжить на сотку» есть даже эконом-варианты таких популярных блюд, как салат «Цезарь», пирожное «Картошка», шарлотка и другие. Так что на «сотку» можно не только выжить, но и шикануть. Главное — не увлекаться и снабжать свой организм достаточным количеством белков, жиров и углеводов.

Анастасия Гульба



