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Россияне начали экономить на подготовке детей к школе

Сегодня 16:03
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
top54.city

Социологи выяснили, сколько потратили родители школьников на сборы к новому учебному году.

Сумма средних трат составила 12 745 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем в 2016 году (14 810 рублей), сообщает ВЦИОМ.

Расходы снизились по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Наиболее заметна экономия на взносах: так, по договоренности с администрацией школ в прошлом году в среднем отдавали 1 214 рублей (в расчёте на одного ребёнка), в этом — 649 рублей. Инициативные спонсорские взносы сократились до исторического минимума: с 716 до 310 рублей.

Основная часть трат приходится на покупку школьной формы, обуви и т. п. В среднем россияне израсходовали на это 6 442 рубля. Школьный портфель обошёлся в среднем в 1785 рублей, письменные принадлежности — в 1 773 рубля.

Больше тысячи рублей также планируется отдать на учебники, на цветы и подарки к Дню знаний россияне готовы потратить в среднем 589 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, сколько потратили на сборы детей в школу жители Новокузнецка.

Комментарии 4
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Добрые люди говорят...
9 0
Доходы среднего россиянина, с учётом инфляции, тоже сократились до исторического минимума.
Жалкие гроши медленно и неуклонно превращаются в фантики.
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Gali
2 0
Цветы еще куда не шли , а подарки учителям в смету не вошли
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жека
0 1
Доходы среднего россиянина, с учётом инфляции, тоже сократились до исторического минимума.
Жалкие гроши медленно и неуклонно превращаются в фантики.
Народ молчит, значит доволен.
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z
0 14
Подарунок на 1 сентября от родителей, это аванс за плохое воспиталово сбагриваемых монстряков.
Так же сейчас для всех родителей кубаса действует акция "на ремонт школы" - собирают заранее, вдруг дети раз...рачат школу.
Так же действует акция от тулиивцев "сдай на капитальный ремонт школы", и эту же сумму чиговноежики выведут из бюджета на свои счеты. Ведь каждый раз когда вы отказываетесь от благотворительности в их пользу, где то начинает плакать маленький тулиивец от того что ему не хватает на новое колесико для лохуса.
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