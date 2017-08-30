Социологи выяснили, сколько потратили родители школьников на сборы к новому учебному году.

Сумма средних трат составила 12 745 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем в 2016 году (14 810 рублей), сообщает ВЦИОМ.

Расходы снизились по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Наиболее заметна экономия на взносах: так, по договоренности с администрацией школ в прошлом году в среднем отдавали 1 214 рублей (в расчёте на одного ребёнка), в этом — 649 рублей. Инициативные спонсорские взносы сократились до исторического минимума: с 716 до 310 рублей.

Основная часть трат приходится на покупку школьной формы, обуви и т. п. В среднем россияне израсходовали на это 6 442 рубля. Школьный портфель обошёлся в среднем в 1785 рублей, письменные принадлежности — в 1 773 рубля.

Больше тысячи рублей также планируется отдать на учебники, на цветы и подарки к Дню знаний россияне готовы потратить в среднем 589 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, сколько потратили на сборы детей в школу жители Новокузнецка.