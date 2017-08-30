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Я уже с вами.
Социологи выяснили, сколько потратили родители школьников на сборы к новому учебному году.
Сумма средних трат составила 12 745 рублей. Это на 14 процентов меньше, чем в 2016 году (14 810 рублей), сообщает ВЦИОМ.
Расходы снизились по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Наиболее заметна экономия на взносах: так, по договоренности с администрацией школ в прошлом году в среднем отдавали 1 214 рублей (в расчёте на одного ребёнка), в этом — 649 рублей. Инициативные спонсорские взносы сократились до исторического минимума: с 716 до 310 рублей.
Основная часть трат приходится на покупку школьной формы, обуви
Больше тысячи рублей также планируется отдать на учебники, на цветы и подарки к Дню знаний россияне готовы потратить в среднем 589 рублей.
Ранее ВашГород.ру сообщал, сколько потратили на сборы детей в школу жители Новокузнецка.
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Жалкие гроши медленно и неуклонно превращаются в фантики.
Жалкие гроши медленно и неуклонно превращаются в фантики.
Так же сейчас для всех родителей кубаса действует акция "на ремонт школы" - собирают заранее, вдруг дети раз...рачат школу.
Так же действует акция от тулиивцев "сдай на капитальный ремонт школы", и эту же сумму чиговноежики выведут из бюджета на свои счеты. Ведь каждый раз когда вы отказываетесь от благотворительности в их пользу, где то начинает плакать маленький тулиивец от того что ему не хватает на новое колесико для лохуса.