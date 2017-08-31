Горожане почтят память погибших в Беслане.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата посвящена всем погибшим в результате теракта в Беслане.

Традиционно такая акция проводится с 2005 года.

«Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии. И уже традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий», — рассказали организаторы памятной акции.

3 сентября в 21:00 на площадь у кинотеатра «Октябрь» всех желающих принять участие в акции организаторы просят принести с собой свечу и зажечь её в память о погибших в террористических актах.

В завершении акции новокузнечане смогут посетить бесплатный показ фильма в кинотеатре «Октябрь».

Напомним, 1 сентября 2004 года в школе № 1 Беслана (Северная Осетия) террористы во время торжественной линейки захватили заложников. В течение двух с половиной дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек.

3 сентября сотрудники во время штурма здания удалось освободить большинство заложников. Однако в результате теракта погибли 314 человек, из них 186 — дети.