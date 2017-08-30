Новокузнецк отметит 1-ое сентября большим праздником.

Ребят приглашают на «Фестиваль знаний» в парк Гагарина. Перед зрителями выступят творческие коллективы детско-юношеского центра «Орион». Гостей ждут игровые площадки, мастер-классы, весёлые аттракционы. Специальные развлечения подготовят и для самых маленьких посетителей — детей от 1 года. А участники игры-путешествия «Классно отдыхаем классом» могут выиграть сертификаты на посещение детского центра профессий «Город мастеров», различных мастер-классов, дискотечных шоу-программ.

«Фестиваль знаний» начнётся в 12:00 и продлится до 15:30, сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.