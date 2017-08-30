Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».

Новости Новосибирска - ВашГород.ру

Я уже с вами.

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Главное
Новости компаний
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость и строительство

В России намерены перенести учебный год: ответ Минобрнауки

Сегодня 17:17
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nakipelo.ua

Министерство образования и науки ответило на предложение депутатов перенести начало учебного года.

Ведомство идею не оценило. Праздновать День знаний 1 сентября в России уже традиция, и переносить эту дату никто не собирается, сообщает «РИА Новости». Предложение и раньше поступало в министерство, но родители и педагоги не считают, что это необходимо.

Напомним, за разрешение местным администрациям переносить учебный год высказались депутаты ЛДПР. Они заявили, что в некоторых регионах детям садиться за парту целесообразнее 1 октября, а не 1 сентября.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2020 году в школах появятся новые должности.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ