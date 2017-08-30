Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Министерство образования и науки ответило на предложение депутатов перенести начало учебного года.
Ведомство идею не оценило. Праздновать День знаний 1 сентября в России уже традиция, и переносить эту дату никто не собирается, сообщает «РИА Новости». Предложение и раньше поступало в министерство, но родители и педагоги не считают, что это необходимо.
Напомним, за разрешение местным администрациям переносить учебный год высказались депутаты ЛДПР. Они заявили, что в некоторых регионах детям садиться за парту целесообразнее 1 октября, а не 1 сентября.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2020 году в школах появятся новые должности.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.