Министерство образования и науки ответило на предложение депутатов перенести начало учебного года.

Ведомство идею не оценило. Праздновать День знаний 1 сентября в России уже традиция, и переносить эту дату никто не собирается, сообщает «РИА Новости». Предложение и раньше поступало в министерство, но родители и педагоги не считают, что это необходимо.

Напомним, за разрешение местным администрациям переносить учебный год высказались депутаты ЛДПР. Они заявили, что в некоторых регионах детям садиться за парту целесообразнее 1 октября, а не 1 сентября.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в 2020 году в школах появятся новые должности.