Глава Минобрнауки заявила о планах вернуть профориентацию в школы.

Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании рассказала, что считает профориентационные занятия для школьников важной частью обучения. Министр образования заявила, что скоро во всех школах появится такая подготовка для будущих выпускников.

«Мы сейчас очень серьёзно, я бы сказала — жёстко — рассматриваем вопрос профориентации наших школьников, это необходимо, и в ближайшее время это найдёт своё решение, потому что это нужно делать», — добавила Васильева.

Также она отметила, что считает опыт учебных комбинатов в советское время успешным.

Ольга Васильева также заявила о важности уроков труда, на которых школьников учат слесарному делу и домоводству. Министр отметила, что каждая школа вольна организовывать программы по этому предмету так, как считают необходимым руководство и родители, пишет «Интерфакс».