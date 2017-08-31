С каждым месяцем жизнь россиян меняется.

Сентябрь не стал исключением. Ежемесячную подборку нововведений подготовили журналисты издания novokuznetsk.su.

Россиян защитят от некачественной рыбной продукции

В первый месяц осени вступает в силу новый техрегламент о безопасности рыбной продукции. Теперь надзорные органы будут контролировать нормы допустимого содержания внутримышечной влаги рыб. Также техрегламент ужесточит пункт о содержании льда в рыбной продукции. Поэтому доля перемороженной рыбы сократится.

Получить учёную степень будет проще

Вузам разрешат присуждать учёные степени. Такое право получат 23 российских образовательных учреждения. Узнать подробности можно здесь.

Студенты станут богаче

Студенческие стипендии проиндексируют на 5,9 процента. По словам министра образования Ольги Васильевой, деньги на повышение выплат уже заложены в федеральном бюджете.

Паспорт не дадут без присяги

Получить паспорт гражданина Российской Федерации можно будет только после принесения присяги. В случае отказа решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене.

ОСАГО по-новому

В ОСАГО появятся новые поправки, которые упростят возмещение ущерба при групповых авариях. При ДТП, где поучаствовали более двух машин, водители смогут обращаться в свою страховую компанию, а не виновника аварии. Эти поправки в ОСАГО внесёт Банк России. Предполагается, что они облегчат жизнь автовладельцам.

Рекламодателям в популярной соцсети включат красный свет

Актуальная новость для рекламодателей, продвигающих свои услуги в фейсбуке. С сентября в соцсети запретят 17 видов постов. С полным списком можно ознакомиться здесь.