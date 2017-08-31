В Новокузнецке начали ремонтировать печально известный пешеходный мост в Куйбышевском районе.

К работам приступили накануне, 30 августа.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, разрушенный мост на улице Горноспасательной закрыли на реконструкцию в июне. Отсутствие привычной переправы в этом месте доставляло немало неудобств жителям.

Ремонт проведут в два этапа. Сначала демонтируют старые деревянные конструкции. После замеров и изготовления смонтируют металлоконструкции для нового настила пешеходного прохода. Работы планируется закончить в двухмесячный срок, сообщили в пресс-службе администрации города.

На время ремонта пешеходный проход будет полностью закрыт. Перейти через реку Абу можно по мосту в районе 5-й больницы.

Между тем, напомним, горожане сообщают о разрушении ещё одного моста через Абу — на Пионерском проспекте.