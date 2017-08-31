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Когда в Новокузнецке восстановят мост через реку Аба

Сегодня 07:40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

В Новокузнецке начали ремонтировать печально известный пешеходный мост в Куйбышевском районе.

К работам приступили накануне, 30 августа.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, разрушенный мост на улице Горноспасательной закрыли на реконструкцию в июне. Отсутствие привычной переправы в этом месте доставляло немало неудобств жителям.

Ремонт проведут в два этапа. Сначала демонтируют старые деревянные конструкции. После замеров и изготовления смонтируют металлоконструкции для нового настила пешеходного прохода. Работы планируется закончить в двухмесячный срок, сообщили в пресс-службе администрации города.

На время ремонта пешеходный проход будет полностью закрыт. Перейти через реку Абу можно по мосту в районе 5-й больницы.

Между тем, напомним, горожане сообщают о разрушении ещё одного моста через Абу — на Пионерском проспекте.

Комментарии 5
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долгострой - 81 школа
4 0
меня не построили и ваш мост тоже не построят, не умеют они работать, только воровать
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Ю.Г.
1 0
Нет никакого ремонта,все это утка...
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Пенсионер
3 0
Коммунисты во времена СССР за неделю бы сделали и на общественных началах или в виде шефской помощи какого-нибудь предприятия!
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z
0 0
Кто ремонтирует, конкретней ... и за сколько, когда закончат?
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хи
0 0
Кто ремонтирует, конкретней ... и за сколько, когда закончат?
кончат..., но на откатах
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