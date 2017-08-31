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Я уже с вами.
В Новокузнецке начали ремонтировать печально известный пешеходный мост в Куйбышевском районе.
К работам приступили накануне, 30 августа.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, разрушенный мост на улице Горноспасательной закрыли на реконструкцию в июне. Отсутствие привычной переправы в этом месте доставляло немало неудобств жителям.
Ремонт проведут в два этапа. Сначала демонтируют старые деревянные конструкции. После замеров и изготовления смонтируют металлоконструкции для нового настила пешеходного прохода. Работы планируется закончить в двухмесячный срок, сообщили в пресс-службе администрации города.
На время ремонта пешеходный проход будет полностью закрыт. Перейти через реку Абу можно по мосту в районе 5-й больницы.
Между тем, напомним, горожане сообщают о разрушении ещё одного моста через Абу — на Пионерском проспекте.
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