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Бюджетникам Кузбасса поднимут зарплату

Сегодня 07:50
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vcardclub.ru

В Кузбассе работники бюджетной сферы будут получать больше.

С 1 сентября 2017 года увеличится зарплата у работников культуры, дополнительного образования, соцработников. С 1 октября зарплату повысят медикам, а с 1 января 2018 года — всем бюджетникам, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первая категория — это работники культуры. Сейчас они в среднем получают 20 тысяч рублей. За счёт повышения в 2017 году удастся выйти на уровень 25 тысяч рублей. Надбавку получат библиотекари, сотрудники музеев, театральные деятели, клубные работники, работники филармонии и центров народного творчества, технический и обслуживающий персонал. Всего — 11 тысяч человек. Повышение будет зависеть от результатов труда: количества проведённых интересных мероприятий, пополнения музейных фондов новыми экспонатами, а библиотек — печатными и электронными книгами.

Вторая категория — педагоги дополнительного образования музыкальных, спортивных школ, центров творчества, станций юных натуралистов, концертмейстеры, музыкальные руководители, педагоги-библиотекари, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, тренеры-преподаватели, инструкторы по физической культуре и другие. Их заработная плата составляет в среднем по Кузбассу почти 24 тысячи рублей. Она возрастёт в среднем до 27 тысячи рублей.

Третья категория — соцработники, в обязанности которых входит обслуживание старшего поколения и инвалидов на дому. Они получают в среднем 18,6 тысячи рублей. С 1 сентября уровень оплаты поднимется до 22,7 тысячи рублей. Конкретный размер зарплаты для каждого будет зависеть от нагрузки, стажа, качества работы.

С 1 октября 2017 года фонд оплаты труда увеличится для четвёртой категории бюджетников — врачей, среднего медицинского персонала, медсестер, фельдшеров, лаборантов, медицинских регистраторов, фармацевтов больничных аптек, зубных техников, младшего медицинского персонала, младших медицинских сестер, санитарок.

На сегодня зарплата врачей в среднем по области составляет 43,6 тысячи рублей, среднего медперсонала — 22 тысячи, младшего медперсонала -14,8 тысячи рублей. С 1 октября зарплата врачей составит в среднем 51 тысячу, среднего медицинского персонала — 25 тысяч, младшего медперсонала — 22 тысячи рублей.

На эти цели до конца года будет дополнительно направлено 950 миллионов рублей из областного бюджета.

Кроме того, по решению Амана Тулеева с 1 января 2018 года всем бюджетникам без исключения заработную плату повысят как минимум на 4 процента.

Комментарии 11
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олег
29 2
выборы вовы на носу. электорат подкармливают
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Е
9 1
Как всегда в одном месте урезают, а в другом добавляю. Итого получается одинаковое.
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Виктор
17 2
"Сейчас они в среднем получают 20 тысяч рублей" — это правда?
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задолбал тулеев
33 1
кузбассовцы! давайте от этого змея избавляться
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1-5
4 0
А учителям школ когда? А пополнять фонд музеев и библиотек из своего кармана?
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Хапаразигастус
2 0
Да ну? А я думал, на 0.3% повысят.
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Скорая помощь
9 0
А учителям школ когда? А пополнять фонд музеев и библиотек из своего кармана?
На скорой помощи главный врач,на общем рапорте чётко сказал,что повышение зарплаты не будет. Грядет повышение ставок,за счёт которого убирают доплату за ночное и вечернее время. А так же доплату за переработку и КТУ. То есть в лучшем случае будем получать не меньше чем раньше. То есть как всегда 3,14здешь.
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и не только, ОПГ озеро тоже во главе с тупиным
17 0
кузбассовцы! давайте от этого змея избавляться
погоди, еще не все перекопали, угля еще на многие миллиарды. кто ж тебе отдаст такую денежную поляну? тем более, что уголек резко пошел в гору в цене, надо успеть его выкопать и продать с мегапрофитом. аборигенов будут кормить обещаниями, а по факту поднимут на 0,3% )))
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Недимон
4 0
В прошлом году на заводе ферросплавов Тулеев болтанул о повышении зарплаты на 10℅, и .... всё на этом. Саша Максимов директор завода в думу упылил, и тоже посапывает по сей день.
Чё, две находки для шпиона мы в Кузбассе вырастили ?
Главное - то унижение народа состоялось в том, что в день приезда тулеева столовая была закрыта и харч, было рекомендовано, принесли из дома.
Вот Она сокрушающая сила коллективной покорности !!!
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+
0 0
не будет повышение з.п. не всем бюджетникам поднимут, у нас нищита в кузбассе, так просо сказали, что поднимут
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z
0 0
А можно пожалуйста поподробней ... официальная инфляция составит 4,9%, тарифы тулиивцы подняли на 5,9% - максимально, за недвижку будем платить по кадастровой стоимости 1-2%... а официалку поднимут только в следующем году, и то продвинутые люди говорят, что за счет оптимизации. Значит реальная зп снизится, хотя президент утверждает, что у медиков зарплаты должны быть не ниже средних по региону. Про доходы, остающиеся после расходов, можно вообще не вспоминать. Малый бизнес откошмарили, остальные прячут все что можно, многие сбежали из области. Откуда деньги на повышение? Бюждет то голый.
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