В Кузбассе работники бюджетной сферы будут получать больше.

С 1 сентября 2017 года увеличится зарплата у работников культуры, дополнительного образования, соцработников. С 1 октября зарплату повысят медикам, а с 1 января 2018 года — всем бюджетникам, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первая категория — это работники культуры. Сейчас они в среднем получают 20 тысяч рублей. За счёт повышения в 2017 году удастся выйти на уровень 25 тысяч рублей. Надбавку получат библиотекари, сотрудники музеев, театральные деятели, клубные работники, работники филармонии и центров народного творчества, технический и обслуживающий персонал. Всего — 11 тысяч человек. Повышение будет зависеть от результатов труда: количества проведённых интересных мероприятий, пополнения музейных фондов новыми экспонатами, а библиотек — печатными и электронными книгами.

Вторая категория — педагоги дополнительного образования музыкальных, спортивных школ, центров творчества, станций юных натуралистов, концертмейстеры, музыкальные руководители, педагоги-библиотекари, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, тренеры-преподаватели, инструкторы по физической культуре и другие. Их заработная плата составляет в среднем по Кузбассу почти 24 тысячи рублей. Она возрастёт в среднем до 27 тысячи рублей.

Третья категория — соцработники, в обязанности которых входит обслуживание старшего поколения и инвалидов на дому. Они получают в среднем 18,6 тысячи рублей. С 1 сентября уровень оплаты поднимется до 22,7 тысячи рублей. Конкретный размер зарплаты для каждого будет зависеть от нагрузки, стажа, качества работы.

С 1 октября 2017 года фонд оплаты труда увеличится для четвёртой категории бюджетников — врачей, среднего медицинского персонала, медсестер, фельдшеров, лаборантов, медицинских регистраторов, фармацевтов больничных аптек, зубных техников, младшего медицинского персонала, младших медицинских сестер, санитарок.

На сегодня зарплата врачей в среднем по области составляет 43,6 тысячи рублей, среднего медперсонала — 22 тысячи, младшего медперсонала -14,8 тысячи рублей. С 1 октября зарплата врачей составит в среднем 51 тысячу, среднего медицинского персонала — 25 тысяч, младшего медперсонала — 22 тысячи рублей.

На эти цели до конца года будет дополнительно направлено 950 миллионов рублей из областного бюджета.

Кроме того, по решению Амана Тулеева с 1 января 2018 года всем бюджетникам без исключения заработную плату повысят как минимум на 4 процента.