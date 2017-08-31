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Пятидневку для школьников намерены ввести в России

Сегодня 06:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ufamama.ru

Министр образования и на науки Ольга Васильева выступила за введение пятидневной учебной недели для учеников младших классов.

«Малыши должны все свои программы, мне кажется, укладывать в пять дней, а старшие, если требует необходимость, могут прийти и в субботу», — заявила Васильева.

Однако окончательное решение — учиться или не учиться по субботам — должна принимать администрация школы с учётом мнения родителей школьников.

Споры о шестидневке и пятидневке не утихают уже давно. Одни эксперты уверены, что пятидневная рабочая неделя создаёт большую нагрузку на учеников, другие считают иначе.

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