Министр образования и на науки Ольга Васильева выступила за введение пятидневной учебной недели для учеников младших классов.

«Малыши должны все свои программы, мне кажется, укладывать в пять дней, а старшие, если требует необходимость, могут прийти и в субботу», — заявила Васильева.

Однако окончательное решение — учиться или не учиться по субботам — должна принимать администрация школы с учётом мнения родителей школьников.

Споры о шестидневке и пятидневке не утихают уже давно. Одни эксперты уверены, что пятидневная рабочая неделя создаёт большую нагрузку на учеников, другие считают иначе.