Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
Министр образования и на науки Ольга Васильева выступила за введение пятидневной учебной недели для учеников младших классов.
«Малыши должны все свои программы, мне кажется, укладывать в пять дней, а старшие, если требует необходимость, могут прийти и в субботу», — заявила Васильева.
Однако окончательное решение — учиться или не учиться по субботам — должна принимать администрация школы с учётом мнения родителей школьников.
Споры о шестидневке и пятидневке не утихают уже давно. Одни эксперты уверены, что пятидневная рабочая неделя создаёт большую нагрузку на учеников, другие считают иначе.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.