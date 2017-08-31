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Я уже с вами.
Многие новокузнечане охотнее приобретают вторичное жильё, чем новостройки.
В первую очередь это связано с рядом стереотипов, которые никто не стремится опровергать. Кроме этого, в Новокузнецке достаточно узкий рынок первичного жилья.
Стереотипов у клиентов относительно новостроек много. Некоторые новокузнечане, например, считают, что вторичное жильё намного надёжнее и качественнее, чем в новостройках, за исключением новых элитных многоэтажек.
Цены на квартиры в новостройках выше, что также переориентирует новокузнечан на покупку жилья на вторичке. Хотя если покупатель приобретает жильё в ипотеку, то разница нивелируется за счёт разницы процентных ставок на первичное жильё и на вторичку.
Также стоит заметить, что местные застройщики не продают свои квартиры через агентства недвижимости, как это делается во многих крупных городах. Поэтому у риелторов нет никакого стимула предлагать своим клиентам переехать в новое жильё. Наоборот они будут охотнее рассказывать покупателю о плюсах вторички, а о новостройках в лучшем случае промолчат.
Другие каналы для связи с потенциальными покупателями также практически не используются, по сравнению с Новосибирском или Кемеровом. Новокузнечан может отпугнуть в новых кварталах и микрорайонах отсутствие инфраструктурных объектов: школ, детских садов, поликлиник.
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Качество низкое цена высокая. Если квартира с отделкой то эту отделку все равно переделыать настолько низкого она качества.
Плюс обещания застройщиков по развитию инфраструктуры - тоже по большей части пшик! Чего стоит только планировка дворов, где застройщики как бы намекают Вам - А нфиг вам дорогие жильцы за свои деньги иметь парковку во дворе - купите еще паковочное место в паковочном центре за 700 тысяч!
Поэтому выбирая между певичкой и вторичкой конечно отдам предпочтение вторичке!