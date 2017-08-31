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Новокузнечанам не нужно жильё в новостройках?

Сегодня 08:10
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kalugadom.ru

Многие новокузнечане охотнее приобретают вторичное жильё, чем новостройки.

В первую очередь это связано с рядом стереотипов, которые никто не стремится опровергать. Кроме этого, в Новокузнецке достаточно узкий рынок первичного жилья.

Стереотипов у клиентов относительно новостроек много. Некоторые новокузнечане, например, считают, что вторичное жильё намного надёжнее и качественнее, чем в новостройках, за исключением новых элитных многоэтажек.

Цены на квартиры в новостройках выше, что также переориентирует новокузнечан на покупку жилья на вторичке. Хотя если покупатель приобретает жильё в ипотеку, то разница нивелируется за счёт разницы процентных ставок на первичное жильё и на вторичку.

Также стоит заметить, что местные застройщики не продают свои квартиры через агентства недвижимости, как это делается во многих крупных городах. Поэтому у риелторов нет никакого стимула предлагать своим клиентам переехать в новое жильё. Наоборот они будут охотнее рассказывать покупателю о плюсах вторички, а о новостройках в лучшем случае промолчат.

Другие каналы для связи с потенциальными покупателями также практически не используются, по сравнению с Новосибирском или Кемеровом. Новокузнечан может отпугнуть в новых кварталах и микрорайонах отсутствие инфраструктурных объектов: школ, детских садов, поликлиник.

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Комментарии 6
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Читатель
15 0
Если новостройка в старом жилом массиве, где есть школы и сады, то лучше ее купить. Если полностью квартал новостроек, то уже смотреть надо. Это и школы нет, и садов рядом нет, и дворы узкие . но все зависит еще от того, стройка идет активно, или очень медленно. Иначе каждый день и ночь в соседнем доме будет возня строителей, шум, пыль.
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Вася
12 4
"В первую очередь это связано с рядом стереотипов, которые никто не стремится опровергать." - Все потому что их невозможно опровергнуть!
Качество низкое цена высокая. Если квартира с отделкой то эту отделку все равно переделыать настолько низкого она качества.
Плюс обещания застройщиков по развитию инфраструктуры - тоже по большей части пшик! Чего стоит только планировка дворов, где застройщики как бы намекают Вам - А нфиг вам дорогие жильцы за свои деньги иметь парковку во дворе - купите еще паковочное место в паковочном центре за 700 тысяч!
Поэтому выбирая между певичкой и вторичкой конечно отдам предпочтение вторичке!
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Читатель
8 0
Квартира, которой 1-2 года, но уже с ремонтом стоит так же, как новая. Смысл?
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Чпокер
2 7
С новокузнецка все валят. А те переселенцы с подработки которые приезжают сюда с прокопы и кисельбурга, у них нет денег на новостройки. Раньше ДСК нехило отгребал по гос.программам, а теперь фигушки, почти банкроты.
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Жоржич
3 1
С новокузнецка все валят. А те переселенцы с подработки которые приезжают сюда с прокопы и кисельбурга, у них нет денег на новостройки. Раньше ДСК нехило отгребал по гос.программам, а теперь фигушки, почти банкроты.
Интересно знать, а что тебя держит в Новокузнецке, троллюшка????
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Читатель
1 0
Даже в Абакане (300 000 чел.) квартиры дороже чем в Новокузнецке. Загибается кузня
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