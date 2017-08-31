Многие новокузнечане охотнее приобретают вторичное жильё, чем новостройки.

В первую очередь это связано с рядом стереотипов, которые никто не стремится опровергать. Кроме этого, в Новокузнецке достаточно узкий рынок первичного жилья.

Стереотипов у клиентов относительно новостроек много. Некоторые новокузнечане, например, считают, что вторичное жильё намного надёжнее и качественнее, чем в новостройках, за исключением новых элитных многоэтажек.

Цены на квартиры в новостройках выше, что также переориентирует новокузнечан на покупку жилья на вторичке. Хотя если покупатель приобретает жильё в ипотеку, то разница нивелируется за счёт разницы процентных ставок на первичное жильё и на вторичку.

Также стоит заметить, что местные застройщики не продают свои квартиры через агентства недвижимости, как это делается во многих крупных городах. Поэтому у риелторов нет никакого стимула предлагать своим клиентам переехать в новое жильё. Наоборот они будут охотнее рассказывать покупателю о плюсах вторички, а о новостройках в лучшем случае промолчат.

Другие каналы для связи с потенциальными покупателями также практически не используются, по сравнению с Новосибирском или Кемеровом. Новокузнечан может отпугнуть в новых кварталах и микрорайонах отсутствие инфраструктурных объектов: школ, детских садов, поликлиник.