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В кемеровском скейт-парке пострадал ребёнок: реакция Следкома

Сегодня 09:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Фейсбук

История с травмированием 10-летнего мальчика в кемеровской скейт-парке получила продолжение.

Напомним, о происшествии в фейсбуке рассказал местный житель. По его словам, мальчик упал с самоката, когда катился с горки. Ребёнку пришлось вызывать «скорую помощь», заявил мужчина. За лето это якобы четвёртый случай травмирования детей в скейт-парке у стадиона «Химик».

Следственный комитет по Кузбассу организовал проверку сообщения. Правоохранители найдут хозяина конструкции и ответственных за её состояние. Также узнают, был ли скейт-парк в исправном состоянии и соответствовал ли он требованиям безопасности.

Это не первый резонансный случай травмирования детей на игровых площадках в Кузбассе. Ранее в Междуреченске на ребёнка упала дверь. А в Кемерове малыша перевернуло вместе с батутом.

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