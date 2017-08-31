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В России предложили отбирать детей у ВИЧ-диссидентов

Сегодня 09:50
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gripptips.ru

В Минздраве предлагают изымать детей с ВИЧ-инфекцией у родителей, которые отказываются их лечить.

С этим предложением ведомство обратилось к уполномоченному по правам ребёнка. В Минздраве считают, что в законе должна быть закреплена норма об изъятии детей из семей ВИЧ-диссидентов, сообщает НТВ.

Специалисты ссылаются на опыт зарубежных стран. По словам представителей Минздрава, во многих странах, в том числе западных, эту проблему решают именно таким образом. Сначала с родителями беседуют, а если разговоры не дают положительного результата, ребёнка изымают.

Поводом для инициативы стал очередной случай гибели ребёнка с ВИЧ-инфекцией. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Родители отказывались лечить ребёнка по религиозным убеждениям.

Как ранее писал ВашГород.ру, депутаты Госдумы предложили обязать родителей ВИЧ-положительных детей отправлять их на лечение.

Комментарии 1
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Читатель
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Это их выбор, пусть не лечат. Почему мы опять должны оплачивать своими налогами. Да и сколько можно равнять на гнилой запад с их ювенальной юстицией?!
Вы бы лучше лечили тех, кто хочет, сколько детей нуждаются в лечении онкологии и пороков сердца. Где вы, заботливые чиновники???!!!
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