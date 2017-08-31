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Я уже с вами.
В Минздраве предлагают изымать детей с ВИЧ-инфекцией у родителей, которые отказываются их лечить.
С этим предложением ведомство обратилось к уполномоченному по правам ребёнка. В Минздраве считают, что в законе должна быть закреплена норма об изъятии детей из семей ВИЧ-диссидентов, сообщает НТВ.
Специалисты ссылаются на опыт зарубежных стран. По словам представителей Минздрава, во многих странах, в том числе западных, эту проблему решают именно таким образом. Сначала с родителями беседуют, а если разговоры не дают положительного результата, ребёнка изымают.
Поводом для инициативы стал очередной случай гибели ребёнка с ВИЧ-инфекцией. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Родители отказывались лечить ребёнка по религиозным убеждениям.
Как ранее писал ВашГород.ру, депутаты Госдумы предложили обязать родителей ВИЧ-положительных детей отправлять их на лечение.
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Вы бы лучше лечили тех, кто хочет, сколько детей нуждаются в лечении онкологии и пороков сердца. Где вы, заботливые чиновники???!!!