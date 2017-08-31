Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
В Новокузнецке закрылся ресторан «Рыцарский клуб».
Администрация сообщила в объявлении, что заведение не работает на время ремонта. Но, как узнал ВашГород.ру, ресторан закрылся насовсем. Помещение сдадут в аренду. Не исключено, что площадь займёт магазин «Магнит».
Как уже сообщал ВашГород.ру, две бывшие кофейни Traveler’s Coffee стали независимыми от бренда. Зато после ремонта вновь заработала остерия «Джузеппе». Напомним, также в Новокузнецке исчез диско-бар «Калоша». Что открылось на его месте, мы скоро расскажем.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Нужно что - то сделать чтобы их приезжало больше.
Я предлагаю провести по Новокузнецку ЛГБТ - парад.
От вокзала по пр. Металлургов далее по проспекту Строителей до Ноградской улицы, где я вас буду приветствовать!
А ведь раньше по подобным местам ходили те кто яростно стремился в средний класс.... то есть те кто теперь не станет им ... А средний класс уменьшиться...