В Новокузнецке закрылся ресторан «Рыцарский клуб».

Администрация сообщила в объявлении, что заведение не работает на время ремонта. Но, как узнал ВашГород.ру, ресторан закрылся насовсем. Помещение сдадут в аренду. Не исключено, что площадь займёт магазин «Магнит».

Как уже сообщал ВашГород.ру, две бывшие кофейни Traveler’s Coffee стали независимыми от бренда. Зато после ремонта вновь заработала остерия «Джузеппе». Напомним, также в Новокузнецке исчез диско-бар «Калоша». Что открылось на его месте, мы скоро расскажем.