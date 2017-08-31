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Новокузнечане лишились ещё одного ресторана

Сегодня 09:55
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке закрылся ресторан «Рыцарский клуб».

Администрация сообщила в объявлении, что заведение не работает на время ремонта. Но, как узнал ВашГород.ру, ресторан закрылся насовсем. Помещение сдадут в аренду. Не исключено, что площадь займёт магазин «Магнит».

Как уже сообщал ВашГород.ру, две бывшие кофейни Traveler’s Coffee стали независимыми от бренда. Зато после ремонта вновь заработала остерия «Джузеппе». Напомним, также в Новокузнецке исчез диско-бар «Калоша». Что открылось на его месте, мы скоро расскажем.

Комментарии 4
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Недоливкин В. В.
4 0
Беда Новокузнецка то, что сюда приезжает мало туристов.
Нужно что - то сделать чтобы их приезжало больше.
Я предлагаю провести по Новокузнецку ЛГБТ - парад.
От вокзала по пр. Металлургов далее по проспекту Строителей до Ноградской улицы, где я вас буду приветствовать!
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Вася
4 1
Даже у менеджеров среднего звена уменьшается количество бабла - что бы ходить по бизнес ланчам.... Вот и весь показатель стабильности в регионе и стране !
А ведь раньше по подобным местам ходили те кто яростно стремился в средний класс.... то есть те кто теперь не станет им ... А средний класс уменьшиться...
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Андрей
6 0
Какая же страшная трагедия произошла!!!! И как теперь город будет жить???!!!!
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z
1 0
Какая же страшная трагедия произошла!!!! И как теперь город будет жить???!!!!
Пока не сделают бесплатные туалеты в городе, сюда ни один туристо не покажется.
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