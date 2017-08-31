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Я уже с вами.
Больше года потребовалось на расследование дела о резонансном ДТП с бывшим начальником ГИБДД Кузбасса Юрием Мовшиным. Первое судебное заседание назначено на 12 сентября.
Суд будет проходить в Абакане. Такое решение вынес Верховный суд России. Рассматривать его будет судья Елена Щербакова.
23 апреля 2016 года экс-начальник ГИБДД Юрий Мовшин стал одним из участников серьёзной аварии на трассе «Кемерово-Яшкино».
Трагедия случилась около 19.00. Как тогда сообщал ВашГород.ру, столкнулись автомобили «Тойота Ленд Крузер 200» Мовшина и «Тойота Премио», в которой было пять человек. В результате ДТП две пассажирки «Тойоты Премио» погибли на месте, две другие скончались в больнице. Юрию Мовшину предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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