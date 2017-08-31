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Названы лекарства, продлевающие жизнь

Сегодня 10:19
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dbg.kz

Некоторые медицинские препараты, разработанные от определённых заболеваний, могут значительно продлить жизнь человека.

Об этом заявила теледоктор Елена Малышева, пишет novokuznetsk.su.

В списке «чудо-лекарств» оказались Метформин (стоимость одной упаковки около 200 рублей), Аспирин (от 30 до 100 рублей) и Статины (от 350 рублей). Кроме того, «лекарствами от старости» называют Мелатонин (гормон сна), Рапамицин (предотвращает отторжение органов при трансплантации), Эналаприл (от давления), Ацетилцистеин (от кашля), а также витамины С и D.

Отмечается, что все эти препараты разработаны для борьбы с определёнными заболеваниями. Потому принимать их здоровым людям, без врачебного согласия, не рекомендуется.

По словам врача-диагноста, кандидата медицинских наук Павла Ткачука, Метформин снижает риск развития онкологических заболеваний на 25−40 процентов. А у тех «сердечников», которые регулярно принимают аспирин, риск заболеть раком снижается на 24 процента.

Статины борются с холестериновыми бляшками. Они уменьшают выработку холестерина в печени, в результате понижается и его уровень в крови. Это благоприятно сказывается на общем состоянии человека.

Комментарии 2
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z
7 0
Ну, есть ли среди читателей вг хоть один фармацевт, кто развеет этот перепечатываемый бред?
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РикиМорти
0 0
Ну, есть ли среди читателей вг хоть один фармацевт, кто развеет этот перепечатываемый бред?
Че его развеевать - достаточно посмотреть кто это сказал!
Та что - бред с экранов несет !
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