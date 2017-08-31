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Определили самые популярные названия улиц в Кузбассе

Сегодня 10:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Berti-garage.ru ФИАС

Специалисты Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) составили рейтинг самых распространённых названий для улиц в стране и создали карту.

В России больше миллиона улиц. Названия большинства связаны с расположением.

  1. Центральная
  2. Молодёжная
  3. Лесная
  4. Школьная
  5. Садовая
  6. Новая
  7. Советская
  8. Набережная
  9. Заречная
  10. Полевая

Кузбасс не стал исключением из общего правила, самой распространённой в регионе стала улица Центральная. Таких улиц в регионе 445, это примерно 27% от общего числа.

Улица Молодёжная встречается в регионе 280 раз, Школьная — 265, Новая — 244. Советской назвали в Кузбассе 181 улицу. Лесная встречается 214 раз, Заречная — 186, Садовая — 161, Полевая — 94. Улиц Кирова в Кузбассе 56.

Что же касается советских наименований, то Кемеровская область по сравнению с другими регионами использует их не слишком часто. Лидером по использованию советских названий стала Республика Мордовия. Затем расположилась Воронежская область, Чувашия.

Кузбасс находится примерно в середине списка всех регионов страны.

ФИАС выбрали названия улиц, более 50% которых находится в одном регионе. Получились характерные для каждого региона улицы, которые отражают его специфику и особенности.

Однако в нашем регионе такие улицы не особо распространены. В регионе улиц с название Кузбасская всего 31. Отметим, что улицы с таким наименованием встречаются и в других субъектах: в Республике Саха, в Хабаровском, Приморском, Алтайском крае. Кузбасс, что не удивительно, стал лидером по количеству Кузбасских улиц.

Кемеровской названы 18 улиц. А еще такое название встречается в Красноярском, Алтайском крае, в Томской области.

Например, улица Шахтёров встречается всего восемь раз, Металлургов — семь.

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