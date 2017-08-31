Читайте нас на Facebook!
Жмите «Нравится».
Я уже с вами.
«22» августа 2017 г. на интернет-потрале «Ваш город» опубликована статья — автор Михаил Шестаков «В Новокузнецке предприятие сжигало опасные отходы» указана информация не соответствующая действительности:
В статье указано, что ««В Новокузнецке предприятие ООО «РегионЭкология» незаконно уничтожило опасные отходы, привезенные из Тулы. Новокузнецкая фирма осуществила транспортировку и уничтожение пестицидов… Масса обезвреженных отходов составила более 50 тонн… Также сжигание отходов производилось на установках не соответствующего типа
В итоге за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обезвреживании отходов производства и потребления, разрушающих озоновый слой, или иных опасных веществ фирму признали виновной".
Однако приведенные сведения не соответствуют действительности.
Решением судьи Кемеровского областного суда
Таким образом, публикуя указанные сведения без необходимой проверки, интернет-портал не выполнил требования п. 2 ст. 49 Закона РФ «О средствах массовой информации» и грубо нарушил ст. 49 Конституции РФ, которая требует, чтобы публичные обвинения в нарушении правовых норм основывались только на вступившем в законную силу решения суда.
Согласно п. 2 ст. 49 Закона Российской Федерации
На основании изложенного и в соответствии с ч. 1 ст. 43 Закона Российской Федерации
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.