«22» августа 2017 г. на интернет-потрале «Ваш город» опубликована статья — автор Михаил Шестаков «В Новокузнецке предприятие сжигало опасные отходы» указана информация не соответствующая действительности:

В статье указано, что ««В Новокузнецке предприятие ООО «РегионЭкология» незаконно уничтожило опасные отходы, привезенные из Тулы. Новокузнецкая фирма осуществила транспортировку и уничтожение пестицидов… Масса обезвреженных отходов составила более 50 тонн… Также сжигание отходов производилось на установках не соответствующего типа

В итоге за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обезвреживании отходов производства и потребления, разрушающих озоновый слой, или иных опасных веществ фирму признали виновной".

Однако приведенные сведения не соответствуют действительности.

Решением судьи Кемеровского областного суда от 28.08.2017 г. Постановление судьи Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка от 10.08.2017 г. изменено — исключен вывод об обезвреживании отходов пестицидов, в объеме 50,093 тонн на оборудовании установка «ФОРСАЖ-1». Вместе с тем, какой либо деятельности, осуществляемой обществом и создающей реальную угрозу жизни и здоровья установлено не было, доказательства в указанного в материалах дела отсутствуют. Возможность в будущем осуществления такой деятельности, создающей угрозу жизни или здоровья граждан, в том числе пестицидов, данное обстоятельство также не подтверждается. С учетом изложенного, основания для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности отсутствуют.

Таким образом, публикуя указанные сведения без необходимой проверки, интернет-портал не выполнил требования п. 2 ст. 49 Закона РФ «О средствах массовой информации» и грубо нарушил ст. 49 Конституции РФ, которая требует, чтобы публичные обвинения в нарушении правовых норм основывались только на вступившем в законную силу решения суда.

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