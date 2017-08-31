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Я уже с вами.
Новокузнецкий лицей № 84 имени Власова попал в рейтинг лучших школ России.
Список составило агентство RAEX. В него попали 200 школ, которые готовят больше всех студентов для лучших вузов страны.
Лицей № 84 попадает в рейтинг уже третий год подряд и постоянно улучшает позиции. В 2015 году учреждение заняло 127-ю строчку, в 2016 — 61-ю. В этом году лицей поднялся до 41-го места.
При составлении рейтинга агентство считало, сколько выпускников получили места в лучших вузах страны на бюджете, платной основе и по победе в олимпиаде без вступительных экзаменов. По среднегодовым результатам поступления в лучшие вузы в 2015—2016 годы лицей № 84 получил показатель 33,5 человек.
Из Кузбасса в рейтинг 200 лучших школ также вошёл кемеровский городской классический лицей. Он расположился на 47-м месте.
Ранее ВашГород.ру сообщал о школах Новокузнецка, которые выпустили больше всего стобалльников ЕГЭ. Абсолютным лидером и там стал лицей № 84. По нескольку стобалльников обучили 44-я гимназия и 72-я школа, лицей № 35, 111 и школа № 4.
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