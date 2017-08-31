В Кемерове предлагают запустить православную маршрутку
Сегодня 11:08
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Я уже с вами.
Житель Кемерова выступил с необычной инициативой.
Он предложил организовать в городе православное маршрутное такси.
Предлагаю организовать православное маршрутное такси, соединяющее все храмы города между собой, — поделился кемеровчанин на сайте «Банка идей».
Предложение автора находится на рассмотрении областных властей.
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