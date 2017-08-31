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В Кемерове предлагают запустить православную маршрутку

Сегодня 11:08
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cs7065.vk.me

Житель Кемерова выступил с необычной инициативой.

Он предложил организовать в городе православное маршрутное такси.

Предлагаю организовать православное маршрутное такси, соединяющее все храмы города между собой, — поделился кемеровчанин на сайте «Банка идей».

Предложение автора находится на рассмотрении областных властей.

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