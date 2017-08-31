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Психическое состояние человека зависит от работы кишечника — медики

Сегодня 11:25
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Compseti.ru

Учёные установили, что работа мозга и кишечника неразрывно связаны.

Исследователи из университетского колледжа города Корк (UCC) пришли к выводу, что большинство психологических и психических болезней можно вылечить, нормализуя микрофлору кишечника.

Беспокойство, страх и депрессия являются следствием дисфункции кишечной микрофлоры, заявляют медики.

" Между кишечной флорой и мозгом происходит активная коммуникация" , — цитирует учёных «Рамблер».

Микробиологи выявили, что микрочастицы рибонуклеиновой кислоты (микроРНК) под воздействием кишечных бактерий влияют на мозг.

Опыты проводили на животных. В ходе исследования мыши с нарушенной микрофлорой кишечника проявляли постоянное беспокойство, склонность к уединению и агрессию.

Учёные предполагают, что такая же закономерность распространяется и на человека. Хроническое нарушение работы кишечного тракта влечёт за собой серьезные последствия для психологического и психического состояния человека.

Исследователи предлагают многие психические заболевания лечить восстановлением микрофлоры. Например, с помощью специальных пищевых добавок-пробиотиков. Это значительно проще, нежели воздействовать на РНК.

Медики отмечают, что воздействие на кишечные бактерии в целом имеет огромное значение для здоровья и открывает широкие возможности в медицине.

" Мы на пороге психобиотической революции" , — заявляют микробиологи.

Однако, по их словам, клинические исследования воздействия микроРНК на центральную нервную систему пока находятся в начальной стадии.

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