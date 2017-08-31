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Я уже с вами.
Учёные установили, что работа мозга и кишечника неразрывно связаны.
Исследователи из университетского колледжа города Корк (UCC) пришли к выводу, что большинство психологических и психических болезней можно вылечить, нормализуя микрофлору кишечника.
Беспокойство, страх и депрессия являются следствием дисфункции кишечной микрофлоры, заявляют медики.
" Между кишечной флорой и мозгом происходит активная коммуникация" , — цитирует учёных «Рамблер».
Микробиологи выявили, что микрочастицы рибонуклеиновой кислоты (микроРНК) под воздействием кишечных бактерий влияют на мозг.
Опыты проводили на животных. В ходе исследования мыши с нарушенной микрофлорой кишечника проявляли постоянное беспокойство, склонность к уединению и агрессию.
Учёные предполагают, что такая же закономерность распространяется и на человека. Хроническое нарушение работы кишечного тракта влечёт за собой серьезные последствия для психологического и психического состояния человека.
Исследователи предлагают многие психические заболевания лечить восстановлением микрофлоры. Например, с помощью специальных пищевых добавок-пробиотиков. Это значительно проще, нежели воздействовать на РНК.
Медики отмечают, что воздействие на кишечные бактерии в целом имеет огромное значение для здоровья и открывает широкие возможности в медицине.
" Мы на пороге психобиотической революции" , — заявляют микробиологи.
Однако, по их словам, клинические исследования воздействия микроРНК на центральную нервную систему пока находятся в начальной стадии.
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