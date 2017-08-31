В Кемерове автосалон Hyundai приобрёл москвич Денис Шакиров за 86,4 миллиона рублей.

Продажа недвижимости осуществлялась путём проведения аукциона. За задние автосалона боролись сразу 5 претендентов. Объект площадью 3,23 тысячи кв. м принадлежал обанкротившейся фирме ООО «Трансхимсервис». Стартовая цена лота была установлена в размере 65,93 миллиона рублей.

Как сообщал «Ъ», предприятие ООО «Трансхимресурс» было объявлено банкротом в конце 2016 года. ООО «Трансхимресурс» было учреждено кузбасским бизнесменом Игорем Лысенко в 1995 году, но, когда у компании наступили финансовые трудности, часть имущества компаний и право дилерства Hyundai перешли к ООО «Восток-Моторс».