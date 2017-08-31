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Я уже с вами.
Победителем стал двор на Грдины, 13.
Конкурс объявили ещё в начале лета. Всем желающим необходимо было подать заявки до 30 июня.
Сначала самый благоустроенный двор выбрали в каждом районе, потом среди финалистов определил лучшего. С 19 июня по 20 июля комиссия побывала во всех дворах, подавших заявку.
В состав жюри для определения самого благоустроенного двора Новокузнецка вошли главы районов, замглавы по ЖКХ, председатель комитета ЖКХ.
Победителя выбрали единогласно. Им стал двор по адресу ул. Грдины 13.
«Конечно, мы рады! Долго к этому шли, старались, не один год. Сначала начали благоустраивать газоны, детскую площадку, оборудование ставить, потом уже захотели сделать какие-то клумбы, композиции создать. Поняли, что в этом году готовы выйти на конкурс. Мы старались, говорили, либо первое место, либо никакое. Ну так и получилось. Все наши усилия не прошли даром» — поделилась с «ТВН» Лариса Вяткина, председатель Совета дома.
В тройку лидеров вошли дворы на пр. Кузнецкстроевском, 46 и 48, и Дружбы, 63. Все призёры награждены грамотами и подарками для дальнейшего благоустройства и создания уюта во дворах.
Остальные участники получили благодарственные письма.
Организаторы и члены жюри отмечают, что с каждым годом участников становится больше, что не может не радовать. А определить победителя — всё сложнее.
«В этом году активизировалось желание людей победить и сделать что-то красивое, что-то необычное и интересное, поэтому люди стараются. Во дворах красивые клумбы, даже очень сложно, с каждым годом сложнее и сложнее подводить итоги, дворов становится все больше, у всех все интересное», — рассказала начальник отдела информатизации и работы с населением Администрации Центрального района Марина Смирнова.
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На проспекте Дружбы 63 есть "лучший двор", двор действительно ухоженный, посажено множество цветов, есть хорошая детская площадка, вот про эту самую площадку я и хочу рассказать...
Жители данного дома (а именно люди пенсионного возраста), как узналось сегодня, за свой счет и построили ее, самое что интересное эта площадка для красоты, жильцы (этого дома) ждали сегодня комиссию,наложили не много игрушек, развешали шары и были ужасно не довольны что мы (мамы с детьми) приперлись на ту самую площадку, именно приперлись прозвучало с их уст, сейчас все растащат наши дети, пока комиссия приедет. Данные жители, не унимались, даже когда приехала комиссия, были и высказывания что гнать нас отсюда нужно, идите в своем дворе гуляйте, когда я сказала что у нас лично нет детской площадки, а мы живем в Кузнецком районе и у нас действительно нет дет. площадки, в меня пошли упреки, что я вообще с другого района, вообщем это был ужас!!!!! Позор такому двору, а точнее не двору а его жителем!!!!! А что касается комиссии, комиссия ни слова не сказала им, они все ходили рассматривали цветочки, да "порядок" который там был! Проспект Дружбы 63 "Лучший Двор", смотреть можно, находиться, а в тем более трогать нельзя!!!
Если надо, могу прямую ссылку дать