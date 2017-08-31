Победителем стал двор на Грдины, 13.

Конкурс объявили ещё в начале лета. Всем желающим необходимо было подать заявки до 30 июня.

Сначала самый благоустроенный двор выбрали в каждом районе, потом среди финалистов определил лучшего. С 19 июня по 20 июля комиссия побывала во всех дворах, подавших заявку.

В состав жюри для определения самого благоустроенного двора Новокузнецка вошли главы районов, замглавы по ЖКХ, председатель комитета ЖКХ.

Победителя выбрали единогласно. Им стал двор по адресу ул. Грдины 13.

«Конечно, мы рады! Долго к этому шли, старались, не один год. Сначала начали благоустраивать газоны, детскую площадку, оборудование ставить, потом уже захотели сделать какие-то клумбы, композиции создать. Поняли, что в этом году готовы выйти на конкурс. Мы старались, говорили, либо первое место, либо никакое. Ну так и получилось. Все наши усилия не прошли даром» — поделилась с «ТВН» Лариса Вяткина, председатель Совета дома.

В тройку лидеров вошли дворы на пр. Кузнецкстроевском, 46 и 48, и Дружбы, 63. Все призёры награждены грамотами и подарками для дальнейшего благоустройства и создания уюта во дворах.

Остальные участники получили благодарственные письма.

Организаторы и члены жюри отмечают, что с каждым годом участников становится больше, что не может не радовать. А определить победителя — всё сложнее.