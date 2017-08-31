В Новокузнецке обустроят новый сквер.

Он получит имя знаменитого спортсмена Владимира Манеева и разместится на улице Грдины. Об этом в эфире Ново-ТВ заявил глава города Сергей Кузнецов.

По его словам, новое место отдыха планируется открыть в следующем году. Конкретные сроки пока не озвучиваются.