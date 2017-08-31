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Я уже с вами.
В Новокузнецке обустроят новый сквер.
Он получит имя знаменитого спортсмена Владимира Манеева и разместится на улице Грдины. Об этом в эфире Ново-ТВ заявил глава города Сергей Кузнецов.
По его словам, новое место отдыха планируется открыть в следующем году. Конкретные сроки пока не озвучиваются.
Для справки: Владимир Манеев (1932−1985) — советский борец классического стиля, серебряный призёр олимпийских игр в классической борьбе, Заслуженный мастер спорта СССР (1955), первый заслуженный мастер спорта в Сибири.
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