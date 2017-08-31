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В Новокузнецке появится новое место отдыха

Сегодня 12:29
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news-tambov.ru

В Новокузнецке обустроят новый сквер.

Он получит имя знаменитого спортсмена Владимира Манеева и разместится на улице Грдины. Об этом в эфире Ново-ТВ заявил глава города Сергей Кузнецов.

По его словам, новое место отдыха планируется открыть в следующем году. Конкретные сроки пока не озвучиваются.

Для справки: Владимир Манеев (1932−1985) — советский борец классического стиля, серебряный призёр олимпийских игр в классической борьбе, Заслуженный мастер спорта СССР (1955), первый заслуженный мастер спорта в Сибири.

Комментарии 2
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Появится?
1 0
Но ведь на Грдины уже есть сквер, протяженностью почти во всю улицу. Каким образом он там появится, просто существующему скверу присвоят новое имя или как?
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аватар
Анна
0 0
Но ведь на Грдины уже есть сквер, протяженностью почти во всю улицу. Каким образом он там появится, просто существующему скверу присвоят новое имя или как?
Сквер хотят благоустроить. Хорошо , если и выгул собак запретят . Все загадили ...
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